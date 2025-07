La oposición advierte de que el pacto fiscal de Pedro Sánchez con Cataluña castiga a Asturias

La oposición política asturiana puso este martes el grito en el cielo tras hacerse público el acuerdo que, previsiblemente, se alcanzará el próximo 14 de ... julio en la comisión bilateral Estado-Generalitat de Cataluña sobre financiación autonómica, y que permitirá al Gobierno catalán recaudar la totalidad del IRPF que genera esta comunidad. Las fuerzas de la derecha, de hecho, entienden que se trata de un «golpe de Estado fiscal» y acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de «romper la caja única» en favor de Cataluña, con el único fin de mantener el apoyo de los independentistas en el Congreso y poder así conservar su despacho en La Moncloa. Un acuerdo que, advierten las fuerzas de la derecha, castiga directamente a Asturias. «Se rompe el consenso multilateral del régimen común de financiación autonómica y Asturias se verá claramente perjudicada», alerta el portavoz adjunto del PP, Luis Venta, quien denuncia que, ante esta situación, «Barbón calla y consiente». Venta recordó que Cataluña recaudó en 2024 unos 25.000 millones de euros por IRPF, de un total de 129.000 millones recaudados en toda España, «lo que implica que la tarta de IRPF para repartir entre las comunidades en régimen común disminuirá un 20%, afectando directamente a la financiación de regiones como Asturias». Especialmente grave para los populares es que se pretenda implementar esta «financiación especial para Cataluña» mediante esta proposición, para eludir informes de organismos como el Consejo de Estado y así sortear los cauces legales, tal como ocurrió con la ley de amnistía.

«¿Todavía queda alguien que se sorprenda? ¿Alguien que no lo hubiera visto venir?», se preguntaba este miércoles el diputado de Vox Gonzalo Centeno, quien entiende que el acuerdo supone la «voladura» no sólo del sistema de financiación de las comunidades autónomas, sino del principio de solidaridad interregional recogido por la Constitución y del sistema entero de la estructura autonómica de la nación. «¿Cómo no van a querer los enemigos de la nación que un hombre sin ningún tipo de ética y principios siga al frente del Gobierno si pueden sacar de él todo lo que quieren?», apostilla.

Adrián Pumares, secretario general de Foro y portavoz del partido en la Junta, también fue muy crítico con la creación de una comisión bilateral entre el Gobierno de España y Cataluña para la recaudación del IRPF, advirtiendo de que este tipo de acuerdos rompen la caja única y suponen un riesgo para la igualdad entre territorios. Lamentó, además, que Pedro Sánchez sólo se tome en serio a Salvador Illa, presidente de la Generalitat, mientras que Adrián Barbón «no pinta nada ni en Asturias ni en el PSOE». Pero lo más preocupante —coincide con el PP— es que «cuando Asturias salga perjudicada, Barbón aplaudirá con entusiasmo», señaló, recordando que el único compromiso logrado por el presidente asturiano en su gira «pop» por los ministerios, realizada en la pasada legislatura, fue la creación de una comisión bilateral Asturias-Gobierno de España que ni siquiera se ha reunido.

También parece incomodar este acuerdo bilateral a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, quien exige a Adrián Barbón que sea capaz de gestionar también una reunión entre Sánchez y su Gobierno para hablar de la financiación de Asturias. «Ni nos interesa el discurso 'pepero' de 'España se rompe', ni damos por bueno que el Gobierno asturiano mire a otro lado sin exigir», declaró.

PSOE e IU-Convocatoria por Asturies, formaciones que sostienen el Gobierno regional, muestran un posicionamiento muy diferente al de la oposición. El grupo parlamentario socialista elude, por el momento, hacer valoraciones sobre este acuerdo, bajo el argumento de que desconoce los detalles del mismo y pese a que el presidente del Principado, Adrián Barbón, había sido muy crítico hasta ahora con cualquier acuerdo en materia de financiación con carácter bilateral. Desde IU-Convocatoria por Asturies, el portavoz del grupo, Xabel Vegas, reprocha la visión apocalíptica que, en su opinión, está dando el PP en relación con «hipotéticos pactos» que se puedan alcanzar en la próxima reunión bilateral de la Generalitat con la Administración central, y defiende la necesidad de avanzar en la reforma de la financiación autonómica. «El PP no puede anunciarnos el apocalipsis cada vez que se produce una reunión con la comunidad autónoma catalana, porque sabe perfectamente que la decisión de reformar nuestro sistema de financiación autonómica se debe decidir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera», responde.