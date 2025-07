El PP deja en el limbo a los 3.000 menores llegados a España sin familia

En el limbo. Los 3.000 menores que han llegado a España sin sus familias, y que están alojados en centros masificados de Canarias, Ceuta ... y Melilla, seguirán en esa situación por decisión del Partido Popular. Las comunidades en las que gobierna no han acudido hoy al pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, reunión en la que se iba a acordar el reparto por autonomía de esos niños y niñas, para garantizar una acogida de calidad. Con su ausencia han impedido el cuórum obligatorio para la votación, de forma que no se podrá mejorar la situación de los 3.000 menores.

Una decisión que ha enfadado, y mucho, a la consejera de Derechos Sociales y Bienestar. Marta del Arco, que sí estuvo presente en la reunión que presidió la ministra de Juventud y Adolescencia, Sira Rego, considera «lamentable» que no se haya podido celebrar el pleno «porque no se han presentado las comunidades del Partido Popular». Entiende ella que se trata «de una falta de respeto absoluto para el resto de comunidades que sí acudimos y una falta de responsabilidad para con los niños y niñas que llegan a nuestro territorio».

«Es una falta de respeto a los demás y una falta de responsabilidad para con los niños y las niñas», afirma Marta del Arco

Del Arco explicó que «esta crisis migratoria sin precedentes es uno de los desafíos humanitarios al que nos enfrentamos como país. No se trata de cifras, sino de niños y niñas que llegan solos. Tenemos la obligación ética y moral de protegerlos y garantizar una solución que garantice sus derechos». Y esa era, afirma, «el objetivo del pleno de hoy, pero al no haber cuórum, no se pudo celebrar».

Para la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, «la no comparecencia de las comunidades del PP ha dejado sin posibilidad de aprobar la financiación a Canarias, a Ceuta y a Melilla, que son las zonas tensionadas por la llegada de niños y niñas que llegan de otros países». En la misma línea, quiso dejar claro que «desde Asturias apoyamos la labor del Gobierno de España y de la ministra Sira Rego que ha demostrado un firme compromiso con la infancia con una gestión solidaria, coordinada y responsable de esta realidad». Para Marta del Arco, «la infancia no puede ser rehén de disputas políticas ni de cálculos partidistas. La solidaridad entre territorios no es opcional cuando hablamos de infancia y de derechos fundamentales».

Pese a la falta de cuórum, sí continúa «la tramitación del Real Decreto Ley que busca corregir desigualdades históricas entre territorios, garantizar un reparto más equitativo de responsabilidades en la atención a niños y niñas migrantes». Un decreto que cuenta con el apoyo del Principado, « que reafirma su compromiso con una acogida digna, justa y humana, en línea con los valores de solidaridad y justicia social que defiende su acción política».

En Asturias viven, en la actualidad, 97 menores extranjeros no acompañados con un total de 101 plazas disponibles. El Principado siempre se ha mostrado favorable a ampliar la acogida en la cifra que fuera necesaria. La última barajada hablaba de tener capacidad para 138 de estos niños y niñas que llegan a España sin familia.