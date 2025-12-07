Cuadrillas forestales específicas en Asturias para proteger los montes de los incendios

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, presentó este domingo un presupuesto «histórico» para 2026, que asciende a los 272.609. ... 927 euros, un 3,5% más que en 2025, diseñado «para sostener el sector primario y el bienestar en el entorno rural». Así lo afirmó hoy Marcos durante la rueda de prensa que tuvo lugar en Oviedo.

La principal novedad es un esfuerzo «sin precedentes» en la lucha contra el fuego, destinando más de 36 millones de euros a la prevención de los incendios forestales. Está dotación supone un incremento del 48% respecto al presente ejercicio. Según explicó Marcos, «Asturias implementará una estrategia pionera con la creación de cuadrillas forestales específicas, compuestas por siete personas cada una, para trabajar de forma continuada en la protección de los montes de utilidad pública. Esto supondrá una nueva partida de 525.000 euros», dijo el titular de Medio Rural del Principado.

Añadió que «el objetivo es avanzar hacia un modelo de territorio más resistente frente a esta amenaza y más ordenado desde el punto de vista de sus usos agrarios y forestales».

Saneamiento de la cabaña ganadera

El sector agroganadero es otra de las prioridades del presupuesto. El Principado destinará 101,8 millones, provenientes de fondos europeos, a las diferentes líneas de apoyo de la Política Agraria Común (PAC). De ese total, 69,6 millones, tres más que este ejercicio, corresponden a ayudas directas. Los 32,2 restantes servirán para respaldar la actividad agraria, con especial atención a las zonas de montaña.

«La sanidad animal resulta esencial para garantizar la competitividad y la rentabilidad de las explotaciones ganaderas. Para la consejería es una cuestión de máxima importancia y, por ello, el presupuesto reserva 12,8 millones para actuaciones sanitarias», explicó Marcelino Marcos.

Añadió que «se mantendrán los planes para el control de la fauna salvaje –por ejemplo, la población de jabalíes-, un factor que también incide en la transmisión de enfermedades a la ganadería», explicó.

Apoyo al Tejido Agroalimentario y Forestal

Se incrementa la dotación para apoyar a las empresas del sector, con una asignación de 11 millones de euros, lo que representa un incremento de más del 22%.

Plan Saborea el Paraíso

El presupuesto reserva, además, recursos para promocionar el potencial agroalimentario de Asturias. Así, el plan Saborea el Paraíso contará con un millón en 2026. Su objetivo es «reforzar la identidad y presencia de los productos asturianos con sellos de calidad (denominaciones e indicaciones geográficas protegidas y producción ecológica). Esta medida busca mejorar el conocimiento y la competitividad en los mercados, apoyando acciones de promoción en ferias, eventos especializados, campañas de comunicación y actividades de divulgación en hostelería y comercio», subrayó el titular de Medio Rural del Principado.

De este modo, el Gobierno de Asturias pretende «impulsar el desarrollo económico, contribuir a asentar población y mejorar el posicionamiento internacional del sector agroalimentario», dijo.

Otras partidas

En políticas de desarrollo rural Asturias mantiene su liderazgo europeo, destinando más del 25% de sus fondos a estas políticas. Lo que conlleva a una inversión de 26 millones de euros.

En materia de programas de innovación y desarrollo rural, Medio Rural destinará una partida de 46 millones de euros. Dentro de esta partida, se incluyen las exitosas convocatorias TIC Rural y TIC de del asalariado, con casi 3 millones de euros para apoyar el emprendimiento.

También se refuerza el respaldo a las entidades asociativas agrarias, aumentando las ayudas para facilitar la compra y uso común de maquinaria. Con una asignación presupuestaria de 485.000 euros anuales, lo que supone un incremento del 26%.