Cifras récord y con apoyos garantizados: Adrián Barbón avanza hacia su séptima ley de presupuestos en Asturias

Presupuestos de récord y con el apoyo de la mayoría progresista de la Cámara asturiana garantizado antes incluso de la aprobación del proyecto de ley ... y del inicio de su tramitación parlamentaria. El Gobierno de Adrián Barbón avanza hacia su séptima ley consecutiva de cuentas sin grandes sobresaltos tras alcanzar un nuevo acuerdo con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que permitirá sacar adelante unas cuentas en torno a los 7.000 millones de euros.

El cronograma Registro en la Junta: 1 de diciembre el Gobierno regional aprueba su proyecto de ley y se inicia la tramitación parlamentaria.

Comparecencia 4 de diciembre las consejerías de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos y de Ciencia, Industria y Empleo.

Comparecencia 5 de diciembre las consejerías de Salud y Educación.

Comparecencia 9 de diciembre las consejerías de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias y de Medio Rural y Política Agraria.

Comparecencia 12 de diciembre comparecencias de las consejerías de Derechos Sociales y Bienestar y Cultura, Política Llingüística y Deporte.

Comparecencia 15 de diciembre comparecencias de las consejerías de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo y Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos.

Plenos 19 y 29 de diciembre pleno de totalidad y pleno para el debate del dictamen final.

El Consejo de Gobierno aprobará hoy su propuesta presupuestaria para elevarla a la Junta General, donde se analizarán y debatirán las partidas de cada consejería y se escuchará la opinión de expertos e interesados.

El PP sostiene que el acuerdo con la exdiputada de Podemos y ahora líder de Somos «no ha sido una sorpresa» porque «los presupuestos estaban cerrados y acordados desde hace un mes» y su presidente, Álvaro Queipo, critica que se siga «cargando sobre los asturianos una presión fiscal insoportable e injusta, que resta competitividad al territorio». Por su parte, el portavoz de Foro, Adrián Pumares, califica de «paripé» el respaldo de Tomé a unas cuentas que aún no ha podido consultar en detalle y en base a unas medidas que, aseguró, ya estaban previstas desde hacía meses por el Gobierno.

De todo esto se hablará largo y tendido en los próximos días en la Junta, antes del pleno previsto para el 19 de diciembre, cuando es más que probable que se debatan las enmiendas a la totalidad de PP y Vox. El 29 de diciembre se someterá a votación el dictamen final, con el «sí» ya garantizado de la mayoría parlamentaria: los 23 diputados que suman PSOE, IU-Convocatoria por Asturies y Covadonga Tomé.

Educación: Mejoras salariales, más plazas y avance en la gratuidad

Los presupuestos de 2026, lo ha dicho el presidente Adrián Barbón por activa y por pasiva, estarán volcados en la educación. La fuerte crisis educativa que se vivió en Asturias este año, en la recta final del curso escolar 2024-2025, y que provocó la dimisión de la entonces consejera de Educación, Lydia Espina, llevó al Gobierno regional a suscribir con los sindicatos el gran pacto 'Asturias Educa', que incluye desde el incremento de plantilla hasta mejoras retributivas y que se cuantificó en 45 millones de euros. No obstante, el último informe de la Airef sobre el plan de ajuste presentado por la Consejería de Hacienda este verano, tras incumplir la regla de gasto, eleva las medidas previstas en el ámbito educativo comprometidas para el ejercicio 2026 a cien millones de euros. Además, en el marco del acuerdo presupuestario con Covadonga Tomé, se avanzará en la enseñanza gratuita para másteres universitarios oficiales acreditados por ANECA y para las Enseñanzas Artísticas Superiores.

Prevención y seguridad: Compromiso de refuerzo tras la ola de incendios

La ola de incendios que asoló al Principado el pasado verano también derivó en varios compromisos presupuestarios por parte del Gobierno de Adrián Barbón, quien aseguró que reforzaría los fondos para prevención y gestión de incendios, que este año ya alcanzaron una cifra «histórica» de 95 millones para la protección del territorio y la seguridad de la población; así como para la mejora de los servicios de emergencia. Ambas medidas quedaron pendientes de cuantificar.

Vivienda: 500 viviendas públicas e impulso de 'Alquilámoste'

El Gobierno regional y, en especial, su socio minoritario, IU-Convocatoria por Asturies, con responsabilidad en la materia, ha situado el acceso a la vivienda como uno de los ejes centrales de la legislatura, por lo que se espera un incremento presupuestario para consolidar el programa 'Alquilámoste' y una importante inversión para continuar ampliando el parque de vivienda pública. El acuerdo con Tomé ha permitido concretar el compromiso del Gobierno de promover al menos 500 nuevas viviendas, distribuidas principalmente entre Avilés, Oviedo, San Martín del Rey Aurelio y Ribadesella, a la espera de que también se pueda confirmar la inversión para Gijón.

Sanidad: Refuerzo de la Atención Primaria y salud bucodental

El acuerdo alcanzado con la diputada Covadonga Tomé incluye un importante refuerzo de la plantilla de Atención Primaria, con la creación de 135 nuevas plazas distribuidas –según ese acuerdo– en 30 médicos de familia, 30 enfermeros, 30 psicólogos clínicos, 15 trabajadores sociales, 15 administrativos y la creación de una categoría profesional nueva para incluir en la plantilla de la Atención Primaria a 15 dietistas-nutricionistas. Además, también se pondrá en marcha un programa de ayudas para financiar tratamientos odontológicos a mayores de 70 años.

Turismo: Tasa turística y más inspectores turísticos

La tasa turística, municipal y voluntaria, de la que el Gobierno del Principado viene hablando desde hace años, recibirá en 2026 un importante impulso. El Principado se ha comprometido con la diputada Covadonga Tomé a desbloquear esta iniciativa, que requiere de un marco autonómico previo, para que los ayuntamientos puedan aplicarla el próximo verano. No obstante, el acuerdo presupuestario incluye que esta tasa se aplique a los turistas que acceden a nuestra región en crucero, en claro aumento, y que podrían alcanzar los 90.000 el próximo año. Además, se reforzará la plantilla de inspectores de vivienda turística con 18 personas para incrementar las inspecciones.

Vía fiscal asturiana: Aumenta 100 euros la deducción por el primer hijo

La principal novedad en materia fiscal es la reforma del IRPF y del Impuesto de Transmisiones aprobada recientemente en la Junta y de forma paralela al presupuesto. No obstante, en el marco de las cuentas de 2026 se seguirá avanzando en la vía fiscal asturiana aumentando la deducción por el primer hijo a cargo, que pasa de 500 a 600 euros, la misma cuantía que por segundos hijos y sucesivos.