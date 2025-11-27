Zapico cree que los presupuestos «afianzan» el acuerdo de Gobierno y permiten hacer «políticas valientes» en vivienda

Se conocerán el próximo 1 de diciembre, pero tras semanas de negociación interna en el seno del Gobierno regional y con un acuerdo ya ... muy avanzado con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que garantizaría su aprobación en la Cámara asturiana, el consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Urbanismo y Derechos Ciudadanos y coordinador regional de IU, Ovidio Zapico, confirma que los presupuetos autonómicos para 2026 servirán para «afianzar y continuar» con el acuerdo de Gobierno entre el PSOE e IU-Convocatoria por Asturies firmado en julio de 2023.

No son palabras vacías si se tiene en cuenta que la negociación presupuestaria arrancó con un tirón de orejas de esta formación al consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, por convocar una primera ronda de contactos con el resto de las fuerzas políticas sin alcanzar un acuerdo previo con el socio minoritario, lo que obligó a retrasar las reuniones. Ni tampoco si se recuerda que, hasta hace apenas unas semanas, IU aseguraba que la negociación presupuestaria en el seno del Gobierno seguía abierta.

Zapico no sólo asegura que los presupuestos servirán para «afianzar y continuar» el acuerdo de Gobierno, sino que entiende que permitirán, en lo que a su departamento concierne, «seguir haciendo políticas valientes en materia de vivienda, sin olvidarnos de las otras siete direcciones generales» que dependen de su departamento. Unos presupuestos, continuó en su argumento, que recogen «los esquemas clásicos» que su formación viene defendiendo y negociando desde que entró en el Gobierno y que, por lo tanto, incluyen inversión también en materia sanitaria, derechos sociales y para asumir el pacto firmado con los sindicatos en materia educativa.

«Son unos presupuestos que no van a sorprender a nadie porque creo que tenemos una línea ya claramente definida y no hay nada mejor para dar estabilidad que ser previsibles. Son unos presupuestos previsibles y progresistas», resumió Zapico, quien restó importancia a las críticas de la oposición sobre lo ajustado de los plazos para la tramitación parlamentaria al entender que son los plazos habituales «desde que soy diputado en la Junta». Y ya van diez años.