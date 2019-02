La primavera se adelanta en Asturias con temperaturas superiores a los 20 grados los próximos días Se repiten las buenas temperaturas en pleno invierno. El tiempo La previsión meteorológica avanza que la subida de los termómetros llegará hasta el domingo que volverán las lluvias EL COMERCIO Gijón Miércoles, 13 febrero 2019, 19:33

Quien hoy se haya sorprendido con las altas temperaturas, no lo ha soñado. De hecho, este buen tiempo se mantendrá los próximos días en Asturias con termómetros que llegarán -e incluso superarán puntualmente- los 20 grados. No serán pocos los que no solo pensarán que ya estamos en primavera sino que se lanzarán a tomar rayos de sol como si de la llegada del verano se tratase. Y todo, pocos días después de sufrir alertas por vientos huracanados.

Esos avezados, cuidado con al fin de semana. Es mejor prevenir que lamentar y parece que este subidón del mercurio volverá a sus valores habituales el próximo domingo cuando retomen las lluvias. Pero ya se sabe que 'la fiesta va por barrios' y mientras que en Gijón y la costa oriental asturiana vivirá menos oscilaciones (9º-18º), en el interior llegarán a los 0º grados al caer el sol.

Por su parte, los esquiadores pueden respirar tranquilos, la temporada no ha concluido: la nieve acumulada las jornadas pasadas permitirán mantener abiertas la mayoría de las pistas. .

