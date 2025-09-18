El Principado analizará los contratos con la farmacéutica israelí Teva Pharma El Sespa aclara, no obstante, que «debemos ser respetuosos con el cumplimiento de la normativa contractual» con la multinacional e insiste en que «tenemos una responsabilidad con la salud de las personas que necesitan estos productos»

Daniel Fernández Gijón Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:54 | Actualizado 18:29h. Comenta Compartir

La Consejería de Salud del Principado se compromete a «analizar» los contratos que mantiene con la farmacéutica israelí Teva Pharma, que suministra varios productos al Sespa. El área que dirige Concepción Saavedra ha medido mucho sus palabras sobre esta relación entre el Gobierno de Asturias y la multinacional, la principal farmacéutica de Israel y unas de las grandes referencias en el suministro de medicinas a nivel mundial. En España posee una fábrica en Zaragoza. Por eso ha evitado dar pista alguna sobre si romperá o no los contratos con la empresa, puestos en jaque ahora después de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hubiera anunciado un boicot comercial al país hebreo y de que la UE anunciara medidas arancelarias a los productos de ese país como medida de presión contra el genocidio de Gaza. Sólo han respondido que los contratos con Teva «será analizados».

Como avanzó en su edición de este jueves EL COMERCIO, el Sespa tiene firmado un contrato de suministro con Teva Pharma, la filial española del grupo farmacéutico israelí Teva, la mayor compañía del sector en Israel y una de las más importantes a nivel mundial. El acuerdo tiene vigentes el suministro de medicamentos esenciales destinados a hospitales y centros sanitarios de la región e incluyen tanto fármacos de uso oncológico, como la Carmustina, utilizada en quimioterapia, como antirretrovirales, entre ellos la combinación de Efavirenz, Emtricitabina y Tenofovir disoproxilo, empleada en el tratamiento del VIH. Se trata de contratos que garantizan la disponibilidad constante de medicamentos críticos en la sanidad pública asturiana.

Merced a estos contratos, a los que ha tenido acceso EL COMERCIO, el Principado ha pagado a la multinacional hebrea dos millones de euros desde 2024: el año pasado 1.395.091 euros y 548.000 en el primer semestre de 2025.

«Concienciados con el genocidio»

Desde la Consejería de Salud se afirma, en una nota enviada a este diario, que «estamos muy concienciados con el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza y también muy comprometidos. Conocemos de primera mano la magnitud de la tragedia humanitaria porque estamos tratando a algunos pacientes menores de edad con enfermedades oncológicas o grandes traumatismos, y a sus familias, que han sido evacuados de la zona de conflicto». No obstante, aclaran desde este área del Gobierno del Principado, la empresa Teva Pharma «es adjudicataria por concurso público del suministro de una serie de fármacos necesarios para el cuidado de la salud de los pacientes». Aclaran además que «el Servicio de Salud tiene una responsabilidad con la salud de las personas que necesitan estos productos a la vez que debemos ser respetuosos con el cumplimiento de la normativa contractual». No obstante, apuntan desde la consejería, «analizaremos esta situación y cómo puede afectar cualquier decisión que tomemos en relación a la salud de las personas».

Respecto a la rescisión de los contratos, cabe recordar que la normativa contractual no ha impedido al Ministerio de Defensa y al de Interior rescindir los encargos para la adquisición de armamento que había suscrito con empresas israelíes. De hecho, este mismo jueves la ministra Margarita Robles insistió en que Defensa «ya se ha desvinculado» de todos los contratos con empresas hebreas.

Y sobre la sutitución de los citados medicamentos, la diputada y líder de Somos Asturies, Covadonga Tomé, también dijo este jueves que la ruptura del contrato con Teva no debería afectar al abastecimiento de los fármacos que suministra, puesto que «todas las empresas farmacéuticas disponen de productos idénticos, por lo que el suministro estaría asegurado». Tomé registró en el Parlamento asturiano una inciativa en la que exige al Principado la rescisión de todos los contratos que tenga suscritos con empresas registradas en Israel o con capital hebreo.