El Principado rechaza desmantelar la Agencia Tributaria y crear 17 'haciendas'

Mejorar la coordinación a través de un consorcio, sí; desmantelar la Agencia Tributaria para crear diecisiete haciendas autonómicas, una por cada comunidad, no. El consejero ... de Hacienda, Guillermo Peláez, fue categórico al rechazar cualquier reforma del sistema de financiación autonómico que implique sustituir este organismo nacional por entidades autonómicas. «Si por federalización de la Agencia Tributaria se entiende extender el régimen del concierto fiscal del País Vasco y Navarra al resto de comunidades autónomas, deshacer la Agencia Tributaria y sustituirla por 17 agencias tributarias autonómicas, obviamente no estamos de acuerdo», zanjó el también portavoz del Gobierno regional en respuesta al diputado popular Andrés Ruiz, durante una comparecencia en la comisión de Hacienda.

Eso sí, el consejero quiso matizar que el Ejecutivo regional siempre ha defendido una mayor participación de las administraciones tributarias autonómicas en la gestión ejecutiva de la Agencia Tributaria, en aquellas cuestiones en las que el Principado tiene competencias. En concreto, tal y como ya planteó en otras ocasiones, la necesidad de agilizar los trasvases de recaudación entre el Estado y las comunidades para evitar esperas de dos años para conocer la liquidación del sistema de financiación autonómica, por ejemplo.

La respuesta pareció satisfacer al diputado del principal partido de la oposición, que, sin embargo, expresó sus dudas respecto a los planes del Ministerio de Hacienda, al que acusó de haber «claudicado» ante la petición del Gobierno catalán de obtener el «control total» de los ingresos fiscales, una pretensión que se pretende hacer «extensible» al resto de autonomías. «La duda que tenemos ya es cuál será la fórmula mediante la que, bajo el pretexto de extenderla al resto de autonomías, se consumará esa necesidad que solo tienen los independentistas catalanes», denunció Ruiz, exigiendo al Gobierno regional la máxima firmeza en este asunto.

El consejero, crítico con cualquier acuerdo bilateral con Cataluña que se pretenda aplicar luego al resto de territorios, sí puso sobre la mesa la posibilidad de crear un consorcio con la Agencia Tributaria para avanzar en la coordinación y cooperación con las comunidades. El objetivo sería permitir la participación de estas en el desarrollo de los planes de control tributario de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en aquellas figuras en las que tienen competencias, como las deducciones autonómicas en el IRPF.

Peláez realizó estas declaraciones tras reconocer que el Gobierno regional no tiene noticia alguna sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, «más allá del acuerdo bilateral que se suscribió entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña«, un pacto que ha criticado abiertamente. «No compartimos que la financiación autonómica se negocie de manera bilateral y luego se ofrezca al resto de comunidades autónomas como un contrato de adhesión», afirmó. Y aunque reconoció que el contenido del acuerdo »es difuso«, insistió en que contará con el »rechazo« del Gobierno del Principado si implica un concierto fiscal para Cataluña o si el objetivo es transformar el régimen común en un modelo similar para todas las comunidades autónomas