El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Apedrean un autobús de TUA y le rompen una luna en el barrio de Buenavista
Guillermo Peláez, consejero de Hacienda.

El Principado rechaza desmantelar la Agencia Tributaria y crear 17 'haciendas'

Guillermo Peláez insiste en su negativa a un posible concierto fiscal para Cataluña y también a transformar el régimen común en un sistema foral para todas las comunidades

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:36

Mejorar la coordinación a través de un consorcio, sí; desmantelar la Agencia Tributaria para crear diecisiete haciendas autonómicas, una por cada comunidad, no. El consejero ... de Hacienda, Guillermo Peláez, fue categórico al rechazar cualquier reforma del sistema de financiación autonómico que implique sustituir este organismo nacional por entidades autonómicas. «Si por federalización de la Agencia Tributaria se entiende extender el régimen del concierto fiscal del País Vasco y Navarra al resto de comunidades autónomas, deshacer la Agencia Tributaria y sustituirla por 17 agencias tributarias autonómicas, obviamente no estamos de acuerdo», zanjó el también portavoz del Gobierno regional en respuesta al diputado popular Andrés Ruiz, durante una comparecencia en la comisión de Hacienda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  2. 2 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  3. 3 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  4. 4

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  5. 5 La abogacía despide a Marta Felgueroso y Abel Díaz: «Con fe es más fácil afrontarlo»
  6. 6

    El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya renuncia a competir con España
  7. 7 Espectacular vuelco de un camión, que obliga a cortar la A-8 en Caravia
  8. 8 Un herido en nuevo choque de un autobús en Gijón
  9. 9

    Salud admite contratar a médicos de Familia sin la especialidad homologada de «forma temporal» y en
  10. 10

    Mata a dos israelíes el chófer de un camión de ayuda humanitaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Principado rechaza desmantelar la Agencia Tributaria y crear 17 'haciendas'

El Principado rechaza desmantelar la Agencia Tributaria y crear 17 &#039;haciendas&#039;