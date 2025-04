El PSOE cree que una comisión parlamentaria «no aporta nada a la línea de investigación ya abierta»

Ana Moriyón Gijón Miércoles, 9 de abril 2025, 15:32 Comenta Compartir

El PSOE no parece estar dispuesto a poner en marcha, al menos en este momento, una comisión de investigación parlamentaria en relación con el trágico accidente que tuvo lugar en el interior de la mina de Cerredo el pasado 31 de marzo y las posibles responsabilidades políticas. «No aporta nada a la línea de investigación que existe en este momento», argumentó la portavoz del grupo parlamentario socialista, Dolores Carcedo. La diputada adujo incluso que la experiencia en la Cámara asturiana con este tipo de investigaciones no ha sido buena, recordando incluso que pesa sobre la Junta General una sentencia del Tribunal Constitucional por vulnerar la presunción de inocencia.

Su rechazo a apoyar al menos por el momento esta herramienta parlamentaria no es determinante. Sacarla adelante es viable si la apoya la mayoría del arco parlamentario y tanto el grupo parlamentario popular, como los dos diputados del Grupo Mixto, el forista Adrián Pumares y la exdiputada de Podemos, Covadonga Tomé, no descartan en absoluto apoyar esta iniciativa. No obstante, coinciden en querer escuchar primero las explicaciones que la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, ofrecerá este viernes en la Cámara asturiana (en comisión parlamentaria) y el martes en sesión plenaria. Los votos del PP, Pumares y Tomé, junto a los del grupo parlamentario Vox, el primero en solicitar esta comisión, serían suficientes para crearla.

El debate, eso sí, pone en una tesitura difícil a IU-Convocatoria por Asturias, socio minoritario de Gobierno. Tanto IU como Sumar han hecho públicos sendos comunicados en los que ven «imprescindible» llevar a cabo una investigación política en el seno de la Junta General siempre y cuando cuente con el apoyo de todas las fuerzas democráticas, incluido el PSOE, para evitar que se convierta en un arma política. Sin embargo, que el PSOE no esté por la labor de activar esta herramienta parlamentaria obliga a sus socios a moverse en discursos ambiguos. Fue el portavoz del grupo parlamentario de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, quien este miércoles trató de capear la situación. El diputado mostró su apoyo a una comisión de investigación que cuente con el respaldo de todas las fuerzas democráticas, pero también dejó abierta la posibilidad de utilizar otro tipo de herramientas parlamentarias, tales como las comparecencias, «de las que yo creo que también podemos sacar bastante información», e incluso de dejar la investigación en manos del propio Gobierno regional. Eso sí, preguntado sobre si IU-Convocatoria por Asturias apoyaría o no una investigación sin el apoyo del PSOE, el parlamentario eludió responder porque entiende que se trata de «futuribles» y, en todo caso, condicionó la decisión de su grupo al «clima» que exista en la Cámara asturiana, mostrando sus recelos a participar en cualquier iniciativa que pueda impulsar Vox, «que distorsiona cualquier cosa que toca».

