Adrián Pumares, durante su intervención en el debate. Juan Carlos Román

Pumares considera que el gobierno de Barbón está «agotado» y cuestiona su política fiscal

El portavoz de Foro en la Junta General reprocha al presidente su pasividad ante el peaje del Huerna: «No han hecho nada»

E. P.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:11

El diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro en la Junta General, Adrián Pumares, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo autonómico que lidera ... Adrián Barbón está «agotado» y ha perdido «el pulso de la calle». En su intervención en el Debate de Orientación Política, ha reprochado al presidente no haber hecho una «radiografía real» de la situación de Asturias y le ha advertido de que «se le empieza a acabar el tiempo para enderezar el timón».

