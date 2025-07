Queipo acusa a Barbón de ser un «cobarde: nunca alza la voz para defender Asturias y sí para Pedro Sánchez»

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, arremetió este martes contra el jefe del Gobierno regional, el socialista Adrián Barbón. Lo hizo durante ... la celebración de la Junta Directiva Autonómica de su partida, en la que participó también el secretario general del PP nacional, Miguel Tellado, quien confirmó al líder del partido en Asturias como cabeza de lista para las elecciones autonómicas de 2027. En su intervención, Queipo criticó la posición «cobarde» que a su juicio viene manteniendo el presidente del Principado con el polémico acuerdo de financiación singular para Cataluña. «Es algo a lo que nos tiene acostumbrados. Lo hizo en 2023 cuando se acordó la infame leuy de amnistía, lo hizo luego dando por buena la quita de la deuda. A todo ello Barbón aplaudió y defendió esos pactos de la vergüenza. Aún resuenan sus alaridos en Ferraz –en alusión a la intervención del presidente del Principado en el comité federal que se celebró cuando Sánchez se tomó unos días de reflexión– y siempre se repite el guión: nunca alzó la voz para defender Asturias y sí para Pedro Sánchez».

El presidente de los populares asturianos, como viene haciendo su partido en las últimas semanas, criticó que Barbón no compareciera la pasada semana en la Junta General, donde se debatieron sendas iniciativas, una de ellas impulsada por el PP y la otra por el PSOE, contra el cupo catalán. «Lleva escondido días. Siempre esconde, como hizo cuando cuatro de sus consejeras -Melania Álvarez, Nieves Roqueñí, Belarmina Díaz y Lydia Espina- se fueron del Gobierno esta legislatura», dijo Queipo. Barbón rompió su silencio el pasado domingo, para responder al presidente de Andalucía, el popular Juanma Moreno, quien le invitó a sumarse a la alianza contra el cupo catalán que impulsa. El presidente del Principado rechazó ese ofrecimiento y dijo que «por nosotros no puede hablar ni Cataluña, ni Andalucía ni Madrid ni vamos a dejar que nadie lo haga». «Es curiosa esa forma de hablar por si mismo y en nombre de los asturianos cuando no da la cara donde tiene que hacerlo, que es en el Parlamento», le espetó ayer Queipo en su intervención en la Junta Directiva autonómica.

Diputados socialistas en el Congreso

Respecto al cupo catalán, Queipo volvió a pedir a los diputados asturianos en el Congreso que voten en contra del acuerdo de financiación singular para Cataluña. «Si el problema es la multa que les impongan por saltarse la disciplina de voto, que no se preocupen: nosotros se la pagaremos», afirmó.

Concluyó Queipo criticando la reforma del IRPF aprobada el lunes por el Consejo de Gobierno del Principado, una medida de «maquillaje impuesta por IU». Dijo que cuando el PP gobierne en Asturias «bajaremos todos los impuestos» y rechazó apoyar esta reforma.