¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Luis Venta, Álvaro Queipo, Carmen Crespo, Christophe Hansen y Susana Solís.

Álvaro Queipo alerta en Bruselas de los riesgos para Asturias de la nueva PAC y de la protección del lobo

Reclama al PSOE europeo que favorezca la tramitación de la simplificación de la PAC propuesta por el PP

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Martes, 14 de octubre 2025, 14:10

Comenta

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, mantuvo este martes su segunda reunión en sólo dos días con un comisario europeo, esta ... vez con el comisario de Agricultura, el luxemburgués Christophe Hansen, a quien invitó a visitar Asturias y le trasladó los principales problemas del campo asturiano y su preocupación por la nueva Política Agraria Común (PAC), que considera perjudicial para ganaderos y agricultores de la región. El encuentro llega un día después de que Queipo se reuniera con el comisario de Pesca, al que pidió modificar la propuesta de Ecosistemas Marinos, al advertir de que se llevaría por delante al 80% de la flota pesquera asturiana.

