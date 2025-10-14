Álvaro Queipo alerta en Bruselas de los riesgos para Asturias de la nueva PAC y de la protección del lobo

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, mantuvo este martes su segunda reunión en sólo dos días con un comisario europeo, esta ... vez con el comisario de Agricultura, el luxemburgués Christophe Hansen, a quien invitó a visitar Asturias y le trasladó los principales problemas del campo asturiano y su preocupación por la nueva Política Agraria Común (PAC), que considera perjudicial para ganaderos y agricultores de la región. El encuentro llega un día después de que Queipo se reuniera con el comisario de Pesca, al que pidió modificar la propuesta de Ecosistemas Marinos, al advertir de que se llevaría por delante al 80% de la flota pesquera asturiana.

Durante esta segunda reunión, Queipo subrayó que la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE dejaría sin respaldo políticas clave para Asturias, incluyendo «ayudas para la modernización del sector agrario, la incorporación de jóvenes a la actividad o las ayudas a las zonas de montaña, a las razas autóctonas o a cuestiones medioambientales».

El líder popular, acompañado del diputado regional y portavoz de Medio Rural, Luis Venta; la eurodiputada Susana Solís; y la coordinadora nacional de Política Rural del PP, Carmen Crespo, explicó que la desaparición de los dos pilares actuales de la PAC, y su inclusión en un «fondo único» genérico, podría generar desigualdades entre agricultores de distintos Estados de la UE, ya que algunos países podrían destinar más fondos a sus ganaderos.

Desde el PP recuerdan que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene la capacidad de vetar el nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE 2028-2034. «La solución al problema del campo asturiano y la única institución que puede frenar la nueva PAC es el Gobierno de España, porque ese presupuesto tiene que tener la aprobación de los Estados miembros», dijo.

El presidente del PP asturiano señaló también que se está cerca de lograr que el Parlamento Europeo apruebe, a iniciativa del PP, una simplificación de la PAC para 2026 que sería beneficiosa para Asturias. «Repercutiría directamente en los pastos permanentes y, por tanto, se verían beneficiados casi la totalidad de los ganaderos que reciben la PAC en nuestra comunidad autónoma», afirmó, y añadió: «Todo depende de que el Partido Socialista no se oponga a que se tramite de urgencia para que en 2026 esta simplificación sea una realidad, y, por tanto, le pido a Adrián Barbón que, si no lo ha hecho ya, que estoy seguro que no lo ha hecho, se ponga en contacto con su grupo parlamentario socialista en el Parlamento Europeo para que no voten en contra del trámite de urgencia».

Además, Queipo trasladó al comisario europeo de Agricultura el grave problema con la fauna salvaje y los daños sobre la ganadería asturiana. «Queríamos que en la Comisión Europea, en las instituciones europeas, se tenga también clara cuál es la visión que tenemos de lo que está ocurriendo y de cuáles son las consecuencias de sobreproteger a una especie, y hacerlo con criterios no científicos, sino más bien ecologistas; todos queremos la sostenibilidad del medio ambiente, pero no se puede hacer a costa del ganadero», señaló, recordando que son más de 20.000 animales los que han muerto por los ataques del lobo en los últimos seis años.