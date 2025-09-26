Reformar la ronda exterior de Oviedo y Lieres-Arriondas, nuevas prioridades

Más allá del Huerna, el borrador que la Consejería de Movilidad madura para la Alianza de las Infraestructuras actualiza su lista de ... peticiones al Ministerio de Transportes. Los análisis técnicos y las conversaciones políticas del último año llevan a incorporar o ampliar su idea sobre cuatro actuaciones que juzga prioritarias para Asturias: los accesos al puerto de Gijón, la salida del suroccidente hacia Ponferrada, la reforma de la autovía A-66 a su paso por Oviedo y el eje Lieres-Arriondas. Por partes.

Por primera vez se reclama una «ampliación mediante un tercer carril de la A-66 entre Lugones y El Caleyo para la mejora integral de los enlaces». El tramo soporta el tráfico de más de 60.000 vehículos al día «y constituye uno de los principales ejes estructurales del área central asturiana, conectando áreas residenciales, nodos logísticos, centros sanitarios, zonas industriales y los principales accesos a Oviedo».

LA ALIANZA ¿Qué es? Un foro con partidos, agentes sociales y colectivos que, desde 2017, pacta la lista de actuaciones prioritarias que reclamar al ministerio.

¿Qué venía pidiendo? Entre otras actuaciones, el plan de cercanías, la autopista del mar, la supresión del Huerna y modernizar el tramo Lena-Gijón.

¿Qué añade? La ronda exterior de Oviedo, Lieres-Arriondas y amplía su propuesta para el eje La Espina-Ponferrada y los accesos a El Musel.

Lo que se quiere es «la mejora de los enlaces, con la ampliación de la calzada mediante la incorporación de un tercer carril por sentido como prolongación natural de los carriles de incorporación y salida que se encuentran demasiado próximos entre sí generando situaciones de embotellamiento reiterado». Se pide así reordenar los enlaces 36 (El Caleyo), 35 (La Manjoya), 29 (acceso a Oviedo) y 27 (acceso al HUCA) porque «muchos de ellos presentan actualmente problemas de capacidad, geometrías inadecuadas, incorporaciones cortas y trenzados peligrosos».

La actuación se solicita «integral y tramificada» para limitar perjuicios a los conductores, capaz de reducir siniestralidad y tiempos de viaje.

Otra novedad que se va a incorporar a las peticiones es la «mejora integral de la N-634 entre Lieres y Arriondas». Se trata de un tramo de 35 kilómetros de calzada única con un «alto nivel de siniestralidad», un corredor que cruza Siero, Nava, Piloña y Parres, vertebrando el centro-oriente. Aquí se pide una «intervención ambiciosa y progresiva». El primer paso es «la construcción de carriles adicionales de adelantamiento (formato 2+1) en los tramos con trazado favorable, concretamente entre Nava y Sevares, y entre Coya y Villamayor». También se piden glorietas canalizadas en Nava, Ceceda y Sevares, canalizar accesos agrícolas y eliminar giros a la izquierda. El planteamiento incluye dos variantes para sacar los camiones de Villamayor y Sevares.

Eje del suroccidente: se insta a terminar la A-63 hasta La Espina, el Principado actualizará su proyecto para la vía de alta capacidad a Tineo. El eje de carreteras autonómicas Tineo-Cangas del Narcea-Cerredo se transferiría al ministerio para que lo modernice. j. m. p. Accesos a El Musel: el plan es duplicar Lloreda-El Empalme, ejecutar un vial en Aboño, reabrir el túnel Aboño I, poner carriles bici en El Empalme, hacer la intermodal de ZALIA, limitar a 50 por hora la avenida del Príncipe de Asturias y «restringirle el paso» a camiones con granel. j. m. p.

Las propuestas para los accesos al puerto de Gijón y la conexión del suroccidente no son nuevas, pero el documento las expone con más detalle. Respecto al primero, recalca la necesidad de ampliar la duplicación de vía ahora en tramitación (Lloreda-Veriña) para que llegue hasta El Empalme, ejecutar un nuevo vial en Aboño que saque los camiones de El Empalme (al que se le dotaría de zonas verdes y carriles bici). La pacificación de la avenida Príncipe de Asturias incluye limitar la velocidad máxima a 50 kilómetros por hora, «restringir el paso» de camiones con granel o mercancías pululentas e instalar «sistemas de vigilancia y control automatizado del tráfico». A todo ello se suma la reapertura del túnel de Aboño y la estación intermodal de la ZALIA.

En el eje La Espina-Ponferrada se pide una «vía de altas prestaciones». Se demanda acabar la A-63 hasta La Espina; el Principado confirma que actualizará su proyecto de vía de alta capacidad hasta Tineo. Junto al ministerio se quiere trabajar en una modernización de Tineo-Cangas del Narcea y del tramo hasta Cerredo. Para ello se transferiría al Estado la titularidad de los tramos de la AS-318, AS-319 y la AS-15 afectados, conformando así una carretera estatal que conecte con la CL-631 y la A-6 hacia Ponferrada y Astorga.