El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
El presidente de Asturias, Adrián Barbón, se dirige al ministro Óscar Puente, tras su última reunión, en febrero de 2024. Alex Piña
Carreteras en Asturias

El Principado exigirá a Transportes que «actúe con responsabilidad política» y ponga fin al peaje del Huerna

Su borrador para la reunión de la Alianza insta al ministerio a abrir «un canal permanente con los interesados» en la negociación para rescatar el Huerna

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:17

El Principado convocó para el lunes la Alianza de las Infraestructuras, foro creado en 2017 con los partidos, agentes sociales y colectivos de usuarios más ... representativos. La cita estará marcada por el peaje del Huerna (AP-66). En julio la Comisión Europea dictó una carta de emplazamiento, documento que concluye que el Gobierno central vulneró la normativa al prorrogar la concesión hasta el 2050 y después al privatizarla. En consecuencia daba dos meses al Ejecutivo central para que propusiera cómo reponer la legalidad. Al límite del plazo, el Ministerio de Transportes contestó, manteniendo que el peaje es legal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  2. 2

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  3. 3

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  4. 4

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  5. 5 Alejandro Sanz anuncia concierto en Gijón dentro de su nueva gira mundial
  6. 6 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  7. 7 Locura en la llegada del Barcelona a Asturias para el partido contra el Real Oviedo
  8. 8 Una nueva hornada de futuros policías locales en Gijón: «Mi padre y uno de mis tíos son policías»
  9. 9

    Una inversión de 55 millones en la planta de cría de lenguados de El Musel permitirá crear 100 nuevos empleos
  10. 10 Acepta una condena por daños el «vecino rabioso» de Feleches, en Siero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Principado exigirá a Transportes que «actúe con responsabilidad política» y ponga fin al peaje del Huerna

El Principado exigirá a Transportes que «actúe con responsabilidad política» y ponga fin al peaje del Huerna