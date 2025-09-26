El Principado exigirá a Transportes que «actúe con responsabilidad política» y ponga fin al peaje del Huerna

El Principado convocó para el lunes la Alianza de las Infraestructuras, foro creado en 2017 con los partidos, agentes sociales y colectivos de usuarios más ... representativos. La cita estará marcada por el peaje del Huerna (AP-66). En julio la Comisión Europea dictó una carta de emplazamiento, documento que concluye que el Gobierno central vulneró la normativa al prorrogar la concesión hasta el 2050 y después al privatizarla. En consecuencia daba dos meses al Ejecutivo central para que propusiera cómo reponer la legalidad. Al límite del plazo, el Ministerio de Transportes contestó, manteniendo que el peaje es legal.

La noticia tiene soliviantada a los partidos, patronales, sindicatos y usuarios. El martes el presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció que encargaría un estudio jurídico sobre el tema y pediría a la Comisión Europea que suprima un peaje. El negocio que explota Aucalsa es una concesión que le adjudicó el Gobierno central, de ahí que causara sorpresa que el presidente siguiera dejando a Transportes fuera del foco. El miércoles, tras pulsar el malestar que eso generaba, soltó amarras y dijo que en este tema «me enfrento a quien sea, al ministerio, al 'sursum corda' y desde luego al presidente Aznar», al tiempo que apostó por aprovechar la Alianza de las Infraestructuras para articular una «presión social». «Sin buscar protagonismo me sumaré como uno más a una movilización que tiene que ser conjunta del pueblo asturiano», manifestó.

¿Qué cabe esperar de la cita del lunes? La Consejería de Movilidad que lidera Alejandro Calvo organiza el encuentro y trabaja en un borrador que actualiza las peticiones a cursar a Transportes. Sobre el Huerna, el texto fija la siguiente posición: «Solicitamos con firmeza que el ministerio actúe con celeridad y responsabilidad política, adoptando las medidas necesarias para poner fin a esta situación de discriminación territorial, asegurando el fin anticipado del peaje de la AP-66, en coherencia con las conclusiones del dictamen europeo».

Además de apelar a esa «responsabilidad política», para avanzar en esa supresión del peaje, pedirá al ministerio que «abra un canal de interlocución permanente con las partes interesadas en Asturias para abordar esta cuestión desde el diálogo institucional, la equidad territorial y el respeto a la legalidad europea».

El borrador ha sido remitido a parte de los socios de la Alianza para que hagan aportaciones de cara a la versión final y defiende que el expediente de infracción impulsado por la Comisión «ofrece al Gobierno de España la oportunidad histórica de corregir una situación que penaliza de manera singular a Asturias».

Una invitación, ¿obligada?

Un detalle. La Alianza fue creada en 2017; hasta julio de 2024 a sus reuniones se convocaba exclusivamente a los colectivos firmantes de la misma y a quienes sopesaban dar ese paso. Se llegaron a reunir hasta 26 organizaciones. En julio de 2024 todos aprobaron un nuevo formato que pretendía ser más operativo. Se creaba una mesa general que debía reunirse «al menos dos veces al año» bajo presidencia del consejero y otra de seguimiento, más técnica y cuatrimestral.

La reunión del lunes la presidirá el consejero, por lo que cabe deducir que tiene el formato de mesa general. Según las normas de funcionamiento acordadas, para esa cita se debe cursar «invitación al ministerio competente en materia de Infraestructuras para su participación y asistencia a través del alto cargo que el ministerio designe».

Incorporar al ministerio a las reuniones de la Alianza buscaba una interlocución directa con el principal aludido, darle la oportunidad de explicarse y que escuche las peticiones de los partidos y colectivos. Movilidad declinó aclarar a este periódico si se ha cursado la invitación para que Transportes justifique su posición en relación al Huerna.