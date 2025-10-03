La supervivencia del salmón en los ríos de Asturias: ¿necesita una veda? La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies urge declarar al salmón atlántico como especie en peligro de extinción y restringir su pesca en los ríos de Asturias

I. G. Viernes, 3 de octubre 2025, 13:17

Los ríos de Asturias tienen 472 salmones. Es el resultado del conteo realizado por el Principado y dado a conocer esta semana a los pescadores, según ha desvelado este viernes la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, que asegura que «es, con mucha diferencia, el peor conteo de salmones registrado hasta la fecha, muy lejos de los casi 2000 ejemplares de estos últimos años». De ahí que haga una propuesta contundente: «Debería declararse al salmón atlántico como especie en peligro de extinción y, por tanto, establecerse una moratoria en su pesca hasta la recuperación de sus poblaciones».

A través de un comunicado emitido este viernes, el grupo conservacionista recalca que «la continua desaparición del salmón en los ríos asturianos es un hecho incuestionable». Así lo evidencia la «desastrosa temporada de pesca del salmón« que se cerró el pasado mes de julio con apenas 130 ejemplares capturados en los ríos de Asturias.

«Cualquier especie con una tendencia poblacional tan negativa ya habría sido declarada en peligro de extinción hace tiempo; sin embargo, los responsables del Principado de Asturias siguen preparando la pesca para el año que viene», critica la Coordinadora, que advierte: «Aun aplicando las medidas más proteccionistas sobre la especie, nada garantiza que podamos llegar a tiempo para salvar de la extinción a este icónico pez».

Otras medidas

Además de implantar una veda a la captura del salmón, esta organización insta a poner fin a las repoblaciones, «que suponen un problema añadido a la biodiversidad de los ríos», así como a mejorar los «ríos, eliminando los obstáculos que dificultan o impiden el remonte de los peces y manteniendo en buen estado los frezaderos».

«Si queremos mantener y mejorar el rico patrimonio natural y la importante diversidad medioambiental de los ríos asturianos es fundamental que la administración aplique medidas de gestión valientes a corto plazo», recalca la Coordinadora.

¿Cree que debería imponerse una veda a la pesca del salmón en Asturias? Sí No