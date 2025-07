La temporada del salmón en Asturias «ha sido un desastre»

El pasado 13 de abril se abría la campaña del salmón con altas expectativas en Asturias. Buen estado de los ríos, ciclo vitales favorables ... para conseguir importantes ejemplares y un optimismo inherente a esta fecha. Pero el martes se cerró la temporada de pesca con muerte con un resultado preocupante: 128 salmones echados a tierra. «Ha sido un destastre de temporada», resume elocuente Enrique Berrocal, presidente de la Sociedad de Pescadores Las Mestas del Narcea. La opinión del máximo responsable de la Sociedad de Pescadores El Esmerillón, cuya actividad se centra en el Sella, es similar. «Ha sido una temporada muy mala. No se puede censar el salmón por lo que se pesca, pero ha sido mala».

Los datos de capturas son contundentes. En el Narcea, el río que más salmones ha dado, se han contado 97 ejemplares, por los 24 del Sella y los 7 del Cares. El Esva se ha quedado a cero y en el Eo salieron dos, pero en la ribera gallega, por lo que no entran en las estadísticas asturianas. El pasado año las cifras fueron de 200, 109, 51, 4 y 12.

La tendencia en los últimos años es decreciente, sobre todo a raíz de la pandemia. De superar los 800 ejemplares se ha pasado a poco más de un centenar en un declive que ya es tendencia. Enrique Berrocal alerta de que la especie puede acabar desapareciendo de los ríos del Cantábrico y apunta en varias direcciones. «Los problemas que tiene el salmón son muchos y algunos están en los ríos».

Uno de los que señala son los depredadores. A los conocidos cormoranes, de los que se hacen controles de población, se suman ahora, explica, las lubinas. Hace pocos días este pescado se encontró en un coto de la zona baja del Nalón con un gran número de estos animales, todos de pequeño tamaño, alimentándose de los esguiles del salmón. «La administración coge las grandes, pero había cientos de ellas. Hay un problema muy serio con los depredadores».

No es esta la única causa, en su opinión, de que cada vez haya menos salmones. «Hay más factores como la pesca de este animal en el mar, el estado de los ríos, el cambio climático... pero si no se toman medidas desaparecerá». El presidente de Las Mestas del Narcea cree que es necesario llevar a los ríos a científicos que no se sientan condicionados por este tema y analicen si el hábitat sigue siendo apto para los salmones. «Esto no es excusa de pescador. Hay que tomar medidas sobre todos os factores».

Antón Caldevilla apunta a la pesca en el mar, que merma la población de salmones. «Estos años hubo desoves y los esguines bajaban, pero no vuelven o lo ghacen poco. Hay que estudiar lo que pasa fuera de los ríos», quien apunta que ahora mismo «hay salmones en Ribadesella».