Salud admite contratar a médicos sin título homologado ni especialidad en «situaciones excepcionales» y «de forma temporal»

A la pregunta «¿puede asegurar que en el sistema sanitario público asturiano no se prestan servicios sin la necesaria y correspondiente especialidad?», formulada esta ... mañana en comisión parlamentaria por la diputada del PP Pilar Fernández Pardo, la respuesta fue de «una preocupación extrema». Y es que la consejera de Salud admitió que, efectivamente, «algunas áreas sanitarias recurren en situaciones excepcionales y de forma estrictamente temporal a la contratación de estos médicos», que no cuentan con formación especializada vía MIR o directamente su título está sin homologar.

Concepción Saavedra se remontó a la pandemia de la covid-19 para recordar que, entonces, el Ministerio de Sanidad dictó una disposición excepcional que autorizaba la incorporación temporal de profesionales extracomunitarios que, careciendo en ese momento de un título de especialista reconocido en España, pudieran desarrollar labores asistenciales de apoyo al Sistema Nacional de Salud. Una vez superada la pandemia, «ante la imposibilidad de cubrir determinadas necesidades asistenciales con los médicos inscritos en la bolsa de empleo e igual que se hace en el resto de comunidades» -explicó la consejera-, la sanidad pública asturiana ha mantenido este tipo de contrataciones cuando no se dispone de facultativos con la especialidad homologada. «Es una medida de carácter excepcional, puntual y subsidiaria, adoptada únicamente en el ámbito de la Atención Primaria y dirigida principalmente a la realización de la Atención Continuada», precisó.

La Atención Continuada es aquella que se presta en los centros de salud fuera del horario ordinario, es decir, a partir de las tres de la tarde. «El único objetivo es garantizar la continuidad asistencial y evitar que ningún paciente de nuestro servicio de salud quede sin atención sanitaria», remarcó Saavedra, al tiempo que abundaba en que «esta excepcionalidad son principalmente acúmulos con fecha de fin y una media temporal inferior a un año, siendo de tres meses en la mayoría de los casos» .

Pero la insistencia en la excepcionalidad de la medida no convenció al Partido Popular, que, con su pregunta, quiso denunciar públicamente una práctica muy criticada también por el personal estatutario del Servicio de Salud del Principado (Sespa). «En nuestro país, para ejercer la profesión médica en el sistema público, es requisito sine qua non haber realizado la formación especializada vía MIR. La excepción a la que usted se refiere ocurrió en pandemia y decayó tras un año. Que se siga recurriendo a la contratación de profesionales extracomunitarios sin título homologado es absolutamente ilegal».

O dicho de otro modo: «La excepcionalidad se ha transformado en una ilegalidad», subrayó Pilar Fernández Pardo, que dijo tener constancia de casos en Atención Primaria «sobre todo», pero también «en algunas urgencias hospitalarias». Incluso puso el ejemplo del centro de salud del Quirinal (Avilés), El Llano (Gijón), La Lila (Oviedo) o el hospital de Jarrio. «En algunas áreas sanitarias, sus gerentes también están contratando licenciados en Medicina sin la especialidad correspondiente», señaló la diputada popular. «Para noches, urgencias, verano...», refirió.

Y ante esta situación, «la población asturiana tiene el derecho de saber que, en algunos cascos, están siendo tratados por profesionales que no tienen la cualificación exigida en nuestro país», hizo hincapié Fernández Pardo, que acusó directamente a la Consejería de Salud de «cometer una ilegalidad e infringir el derecho de equidad e igualdad de los pacientes de ser atendidos en las mejores condiciones». Y apostilló: «Aquí no todo vale».

La máxima responsable de la sanidad pública asturiana se defendió de la denuncia de los populares remontándose «al origen de nuestra dificultad para cubrir determinadas plazas, que es una problemática que afecta a todas las comunidades». Origen que relacionó con «la política de recortes de una persona. ¿Se acuerda de un tal Montoro, que ahora es muy famoso?» y con «la deficiente planificación de la formación especializada» del Partido Popular. Dicho esto, «las medidas adoptadas en este sentido han tenido siempre un carácter excepcional y transitorio, limitándose a la cobertura de la Atención Primaria y ejerciendo un estricto control sobre las funciones y ubicación de estos profesionales», insistió nuevamente Concepción Saavedra, sin aportar las cifras concretas que le reclamaba el PP sobre «cuántos profesionales y dónde» están sujetos a estos contratos excepcionales y transitorios.