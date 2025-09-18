El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Concepción Saavedra, durante una de sus comparecencias en la comisión de salud. M. Rojas
Sanidad en Asturias

Salud admite contratar a médicos sin título homologado ni especialidad en «situaciones excepcionales» y «de forma temporal»

La consejera Concepción Saavedra explicó que este tipo de contrataciones, denunciadas por el PP en comisión parlamentaria como «ilegales», tienen como objetivo cubrir la falta de profesionales en Atención Primaria, su duración media es inferior a un año y hay «un control estricto» de funciones

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:37

A la pregunta «¿puede asegurar que en el sistema sanitario público asturiano no se prestan servicios sin la necesaria y correspondiente especialidad?», formulada esta ... mañana en comisión parlamentaria por la diputada del PP Pilar Fernández Pardo, la respuesta fue de «una preocupación extrema». Y es que la consejera de Salud admitió que, efectivamente, «algunas áreas sanitarias recurren en situaciones excepcionales y de forma estrictamente temporal a la contratación de estos médicos», que no cuentan con formación especializada vía MIR o directamente su título está sin homologar.

