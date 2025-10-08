El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El presidente Adrián Barbón se reúne con el sindicato Unión Rural Asturiana (URA). Juan Carlos Román
Reunión entre URA y el presidente del Principado

El sector ganadero de Asturias amenaza con volver a las calles ante «la asfixia» que sufre el campo

URA pide a Adrián Barbón tres «compromisos mínimos»: menos burocracia, mejor gestión forestal y control de la fauna salvaje

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Oviedo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:57

Tres compromisos mínimos: menos burocracia, un plan de gestión forestal y control de la fauna salvaje. Estas son las peticiones «más importantes» que trasladó este ... miércoles el secretario general de Unión Rural Asturiana (URA), Borja Fernández, al presidente asturiano, Adrián Barbón, en la primera reunión que ambos han mantenido desde que URA se impuso con casi un 50% de los votos en las elecciones agrarias del pasado 17 de julio. Unas exigencias que para Fernández son «innegociables» y que de no cumplirse obligarían al sector ganadero «a volver a las calles y movilizarnos», advirtió el secretario general, quien, además, pidió a Barbón «firmar el documento que le hemos entregado, como una muestra real del compromiso del Principado con el campo».

El sector ganadero de Asturias amenaza con volver a las calles ante «la asfixia» que sufre el campo

El sector ganadero de Asturias amenaza con volver a las calles ante «la asfixia» que sufre el campo