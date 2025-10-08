El sector ganadero de Asturias amenaza con volver a las calles ante «la asfixia» que sufre el campo

Tres compromisos mínimos: menos burocracia, un plan de gestión forestal y control de la fauna salvaje. Estas son las peticiones «más importantes» que trasladó este ... miércoles el secretario general de Unión Rural Asturiana (URA), Borja Fernández, al presidente asturiano, Adrián Barbón, en la primera reunión que ambos han mantenido desde que URA se impuso con casi un 50% de los votos en las elecciones agrarias del pasado 17 de julio. Unas exigencias que para Fernández son «innegociables» y que de no cumplirse obligarían al sector ganadero «a volver a las calles y movilizarnos», advirtió el secretario general, quien, además, pidió a Barbón «firmar el documento que le hemos entregado, como una muestra real del compromiso del Principado con el campo».

Sin embargo, el presidente de Asturias aseguró a Fernández que primero tendrá que trasladar dichas propuestas al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, antes de poder llegar a un acuerdo. «Nos parece lógico que le traslade nuestras peticiones al consejero de Medio Rural. Nos ha dicho que nos emplazará para una próxima reunión, aún sin fecha, donde concretaremos todo lo que hemos conversado hoy», explicó.

Añadió que «el sector está a un paso de volver a la calle porque no sirve de nada que los precios estén en alza y que ahora mismo gocemos de un momento dulce. Hay mucho más. Si queremos que el sector siga vivo en Asturias, tienen que haber cambios. Esperamos un compromiso por escrito. Y, si no, valoraremos iniciar movilizaciones», subrayó.

«30% más de presupuesto»

Unión Rural Asturiana también exigió a Barbón este miércoles la devolución de los montes a sus legítimos propietarios, la defensa y dignificación de los hombres y mujeres del campo, la puesta en marcha de un plan de recuperación de la reciella, un plan de desbroces y quemas controladas, así como la creación de un plan estratégico forestal que evite la plantación de razas foráneas.

«Hemos trasladado al presidente que la situación del sector primario en Asturias es límite. En primer lugar por la asfixia que estamos sufriendo de la fauna salvaje, pero también por un problema con la política forestal en cuanto a quemas controladas, desbroces y arreglo de pistas», indicó Borja Fernández.

El líder de URA considera igual de importante «la necesidad de ampliar de forma importante el presupuesto, por lo menos en un 30% de cara al año que viene. Nosotros esperamos una próxima reunión porque no venimos aquí a bailar el agua ni a Barbón ni a Marcelino», zanjó.