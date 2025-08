La Seguridad Social creará un grupo de trabajo permanente con el colegio de Graduados Sociales de Asturias

Podía llamarse el acuerdo Asturias. O, para ser más preciso, el acuerdo Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma). Porque fue en el recinto ... ferial gijonés, el Luis Adaro, el escenario en que se celebró la reunión de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, con el Consejo General de Graduados Sociales de España.

Minutos antes de que la ministra inaugurara en la Fidma la jornada dedicada al centenario de los Graduados Sociales, Saiz mantuvo un encuentro con la directiva del Consejo General, encabezada por su presidente, Joaquín Merchán, además de con la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Asturias, Beatriz Coto. En ella se selló el acuerdo «para la creación de un grupo de trabajo permanente entre el ministerio y el colegio». Según señaló, «comenzará a la vuelta de verano» y es una petición «atendida porque es de justicia».

Así lo anunció la ministra durante la apertura de la jornada dedicada los Graduados Sociales. Acompañada en el escenario, además de por los presidentes del Consejo General y del colegio asturiano, por el presidente de la Fidma, Félix Baragaño, y por el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, Elma Saiz evidenció la importancia del colectivo hoy centenario «son cien años de historia al servicio de la justicia social y del Estado del Bienestar».

Considera ella «esencial el papel que desempeñan estos profesionales cada día al ofrecer certezas» a los trabajadores sobre sus derechos. Un listado en el que considera «un hito» el conseguido con la reciente reforma «que permitirá a los trabajadores autónomos cotizar por sus ingresos reales».

Además, los técnicos graduados sociales también serán claves «en la nueva reforma, que permitirá compatibilizar el trabajo con la pensión en condiciones menos restrictivas», dijo en relación a su propuesta de que las personas que lleven años jubiladas puedan volver a trabajar, sin perder su pensión. Una propuesta, explicó, «para hacer sostenible el sistema» y, a la vez, «no perder el talento senior». Una propuesta, también, que no supone un freno al empleo juvenil. «Quiero hacer esta reflexión ahora que algunas voces tratan de sembrar fractura generacional diciendo que lo que se destina a los mayores se quita a los jóvenes». Un mensaje que, no obstante, ella espera que no cale. «Me niego a creer que los jóvenes crean que sus abuelos cobran demasiado de pensión».

Para evitar que el ruido contamine los datos, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones volvió a resaltar la labor de los graduados sociales. «Sois agentes claves».

La figura que defiende los derechos de los trabajadores

Unas palabras que agradecieron los representantes del colectivo. El presidente del Consejo General destacó «el esfuerzo que has hecho, ministra. Nos consta que has venido en el vuelo de las siete de la mañana y que te tienes que ir rápido», dijo Joaquín Merchán.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Asturias, la primera en llegar a ese cargo, Beatriz Coto, recordó que la profesión nació «con el auge laboral de siglo XX» y que lo hizo «como figura para defender los derechos de los trabajadores». Entiende ella «nuestra profesión ha sido esencial para el equilibrio» entre empresarios y asalariados. Y no se olvidó de que «la Cámara de Comercio de Gijón nos ha brindado la posibilidad de celebrar nuestro centenario en la que es su 68 edición».

Un guante que recogió el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño. «Más allá de la celebración, que tengáis un estand es muy importante para dar visibilidad a vuestro colectivo, una pieza esencial en las relaciones laborales, en los procedimientos con la Administración y la defensa jurídica y los trabajadores».

Ovidio Zapico hizo, como la ministra, una defensa del sistema público de pensiones, «la garantía de lo que es un derecho y no un privilegio». Hay que garantizarlo, dijo, «para hoy y para mañana», a la vez que «se da empleo de calidad, buenos salarios, cotizaciones justas y la reducción de la jornada laboral» para los jóvenes.