«Estamos con los ganaderos y con sus reivindicaciones en contra del lobo» Juan Cañal, momentos antes de la entrevista en Nava. / PABLO NOSTI «Mantenemos contacto permanente con la consejería y los guardas y tenemos la esperanza de que lograremos solucionar los ataques» Juan Cañal Canteli Alcalde de Nava LYDIA IS NAVA. Lunes, 15 octubre 2018, 01:14

El socialista Juan Cañal encara la recta final de la legislatura como alcalde de Nava satisfecho de haber logrado convertir Les Praeres en meta de una de las etapas de la Vuelta Ciclista mientras refuerza su compromiso con el empleo y lidia con el lobo, que mantiene en vilo a vecinos y ganaderos con ataques cada vez más frecuentes.

-¿Qué balance hace de estos casi tres años y medio de gobierno?

-Un alcalde nunca puede estar satisfecho del todo, pero tenemos en torno al 80% del programa cumplido y eso es motivo para estar contento. Luego hay cosas que no hemos podido hacer porque nos encontramos con escasez de personal y eso impide agilizar los procesos de contratación, pero la intención es continuar trabajando para sacar adelante todo lo que se pueda en los próximos meses.

-Ha sido una etapa con varias inversiones por parte del Gobierno del Principado.

-Sí, cambiamos el rumbo en cuanto a las relaciones con el Gobierno regional y se ha traducido en inversiones por valor de cuatro millones de euros. Algunas ya se están materializando y otras lo harán próximamente, como el nuevo depósito de agua, el punto limpio, la fase de saneamiento pendiente entre Bimenes y Ceceda o la mejora de carreteras, como la que une Priandi y La Real, la AS-357 o la urbanización completa de Basoréu.

-¿Cuál es la situación económica del Ayuntamiento a día de hoy?

-Buena. Sin subir un solo euro de impuestos vamos a amortizar en esta legislatura un millón de euros de deuda, por lo que quedará en torno a medio millón. También renegociamos los créditos, lo que supuso un ahorro de unos 25.000 euros.

-Dijo en varias ocasiones que la llegada de La Vuelta a Les Praeres era un sueño cumplido. ¿Qué supuso para Nava?

-Soy consciente de que si no se genera actividad en los pueblos los condenamos a desaparecer, por eso desde el primer momento aposté por poner a Nava en el mapa y esa fue una de las acciones. La llegada de la Vuelta, aunque no tuvimos mucho apoyo por parte del resto de la corporación, salió bien. Los hosteleros aseguran que fue como tres Festivales de la Sidra juntos, eso son unas 30.000 personas. Nuestra intención es que Les Praeres pueda consolidarse como etapa con la misma importancia que L' Angliru o los Lagos de Covadonga y que el resto del año nos ayude a atraer a más visitantes.

-También estrenaron 'El Culetón' como marca turística, pero no ha estado exento de polémica por supuesto plagio a un diseñador gráfico que les ha denunciado.

-Apostamos por una marca que sirviera también de referencia para los turistas y que pudieran llevarse un recuerdo de la plaza. Sin embargo, tengo que lamentar que algún grupo político haya querido utilizar el parecido con un cartel presentado a un concurso del Festival de la Sidra de hace dos años para buscar rentabilidad y descrédito político del equipo de gobierno.

-¿Mantiene que no es una copia?

-Sí. La utilización de vasos no es una idea original. Presentamos alegaciones porque consideramos que hay diferencias notables con el cartel, por ejemplo la 'V' del culetón no es el vaso, pero dejamos la puerta abierta a una negociación y se está trabajando en ese sentido. Si me permites tirar de ironía, espero que no venga la Federación Asturiana de Empresarios a reclamarnos la 'A'.

-Los grupos de la oposición le reprocharon la inversión destinada al arreglo de la carretera de acceso a Les Praeres. ¿Impidió llevar a cabo otras actuaciones?

-En absoluto. Es cierto que hicimos una importante inversión, pero en ningún momento se desatendieron necesidades en otras partes del concejo. De hecho, en las próximas semanas van a invertirse 175.000 euros en la reparación de una decena de caminos y carreteras y la intención para el año que viene es destinar una dotación similar. También destinamos personal al mantenimiento, se están limpiando unos cincuenta kilómetros de cunetas anuales y para el próximo plan de empleo queremos aumentar el número de trabajadores.

-Precisamente el empleo fue uno de los compromisos que asumió cuando tomó posesión como alcalde. ¿Qué pasos ha dado?

-Aunque se trata de una labor que no incide directamente, hemos dado pasos que sí contribuyen al empleo con ayudas a emprendedores, talleres de formación y los cursos de escanciadores, que están dando trabajo a vecinos de Nava. El reflejo se ve en los datos, pasamos de 395 desempleados en mayo de 2015 a 300 en septiembre de 2018, lo que supone una reducción del 25%.

-En los últimos meses se han disparado las denuncias por el ataque del lobo. ¿Tiene margen de actuación el Ayuntamiento?

-Sin duda es el problema que más nos preocupa ahora mismo. Estamos en contacto permanente con la consejería y los guardas y tenemos la esperanza de que con la medida que pondrá en marcha próximamente el Principado se logre una solución definitiva. Estamos con los ganaderos y sus reivindicaciones contra el lobo, es difícil levantarse todos los días y no saber qué te puedes encontrar. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que desaparezca el problema.

-Otra de las cosas pendientes es el Plan General de Ordenación. ¿En qué punto se encuentra el expediente?

-O sale en los próximos meses o reconoceré que será una de las cosas que dejaremos en el 'debe' al final de legislatura. Los técnicos municipales se están reuniendo con el equipo redactor para pulir varias cuestiones pendientes antes de que el plan salga a información pública.

-¿Tendrá Nava campo de fútbol sintético?

-Nosotros no lo llevábamos en el programa electoral y hacer una inversión de 400.000 euros sin ningún tipo de ayuda o subvención supone desatender otras necesidades del concejo. Así se lo trasladé a los clubes y lo mantengo, no voy a poner sobre el papel algo solo para quedar bien porque sería engañar a la gente. En caso de que hubiera financiación externa lo estudiaríamos, pero de otra manera es inviable.

-¿Está satisfecho con el rumbo que lleva el Museo de la Sidra?

-Sí. Se cogió prácticamente en quiebra y este año vamos a cerrarlo con saldo positivo. Soy consciente de que necesita una renovación y vamos a trabajar en ello, tenemos que darle un impulso definitivo entre todos y eso incluye más compromiso por parte de todas las administraciones.

-¿Repetirá como candidato en las próximas elecciones municipales?

-La verdad es que no lo sé. Aún faltan ocho meses, y eso es mucho tiempo en una legislatura. De momento voy a seguir trabajando con el mismo empeño y compromiso con Nava y los vecinos.