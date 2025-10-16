La situación de la enfermedad renal en Asturias: 1.620 pacientes viven gracias a un trasplante o a la diálisis El 55º Congreso de la Sociedad Española de Nefrología, que reúne en Oviedo a más de 1.500 especialistas, se inauguraba este jueves con el objetivo de avanzar en prevención, diagnóstico precoz y tratamientos sustitutivos

Miriam Suárez Gijón Jueves, 16 de octubre 2025, 18:54 Comenta Compartir

Sólo en Asturias se calcula que hay 150.000 personas con problemas renales y 1.620 pacientes que viven gracias a un trasplante o a la diálisis, técnica que permite filtrar las toxinas y exceso de agua de la sangre cuando los riñones dejan de funcionar. Basta con estos dos datos para entender por qué las autoridades sanitarias nacionales e internacionales ya consideran la enfermedad renal como una pandemia, y por qué es tan relevante el 55ª congreso que la Sociedad Española de Nefrología (SEN) celebra estos días en Oviedo.

Un encuentro con 120 horas lectivas que reúne a más de 1.500 especialistas en Oviedo y que este jueves se inauguraba con el objetivo de avanzar en prevención, en diagnóstico precoz y en tratamientos renales sustitutivos. Especialmente, el trasplante y la llamada diálisis peritoneal, una modalidad terapéutica en la que el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) está muy volcado. De hecho, profesionales de sus servicios de Nefrología y Cirugía General han desarrollado una nueva técnica que permite «colocar mejor» el catéter que se emplea en la diálisis peritoneal.

Ampliar Asistentes a la inauguración del congreso, en el salón de actos del edificio Calatrava. Pablo Nosti Una técnica innovadora para la diálisis peritoneal Especialistas en nefrología, en un descanso de las conferencias y talleres. Pablo Nosti Especialistas de los servicios de Nefrologia y de Cirugía General del HUCA están desarrollando una nueva técnica para evitar que el catéter de la diálisis peritoneal se desplace. Se pretende, así, resolver una complicación que se repite con cierta frecuencia y, por extensión, propiciar que más pacientes se sumen a esta modalidad de diálisis domiciliaria, que usa el peritoneo como filtro natural para eliminar desechos y exceso de líquido en los pacientes con insuficiencia renal. El Ministerio de Sanidad se ha marcado como objetivo que, en el horizonte de 2028, al menos el 30% de los pacientes que se dializan lo hagan en casa. Algo que, en Asturias, ya ocurre en el 25% de los casos.

De esta forma, se reducen complicaciones y, por consiguiente, se puede conseguir que más los pacientes se adhieran a este tipo de tratamiento renal sustitutivo, que permite al enfermo mantener una vida «prácticamente normal» y mejora la supervivencia «cuatro o cinco años». La nueva técnica, que consiste en «tunelizar» el catéter a través de una capa muscular del abdomen, evitando así posibles desplazamientos, es una de las innovaciones que se están presentando en el congreso de la SEN.

En la inauguración de esta cita científica, la más importante de la especialidad a nivel nacional, intervinieron Emilio Sánchez, jefe de la unidad de gestión clínica de Nefrología del HUCA y presidente de la SEN; el presidente del comité organizador del congreso y jefe de sección en dicha unidad, Manuel Gorostidi; la consejera de Salud, Concepción Saavedra; la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez-Gil; la presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica, Itziar Bueno; el presidente de la Asociación Nacional para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón (ALCER), Daniel Gallego; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; y de forma virtual, la presidenta de la European Renal Association, Roser Torra.

«La Nefrología está viviendo un momento apasionante. Hemos avanzado en visibilidad y la enfermedad renal ya está presente en la agenda política como algo prioritario», proclamó Emilio Sánchez, al frente de un equipo que celebra este año su 50 aniversario. «En Asturias, éste es un asunto principal dentro de nuestras líneas estratétigas», aseguró la consejera de Salud. Unas líneas estratégicas que compartieron todos los presentes: promover la diálisis peritoneal, abundar en la detección precoz con una implantación de una especie de cribado -a través de un análisis de sangre y orina- y «hacer un esfuerzo mayor en trasplantes».

En este sentido, Beatriz Domínguez-Gil quiso poner el foco en que, a pesar de las altas tasas de injertos renales, «hay diferencias en el acceso al trasplante entre las distintas comunidades, que debemos corregir y matizar». El trasplante, apuntaron las autoridades presentes en la inauguración, «nos ha permitido alargar la vida de los pacientes con insuficiencia renal. Si antes se alargaba la vida diez años, ahora el doble o incluso el triple».