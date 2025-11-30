Superdomingo de compras en Asturias para aprovechar los últimos descuentos del 'Black Friday' Miles de asturianos realizan sus primeras compras navideñas en las principales áreas comerciales de la región

P. Pérez Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:36

Con la Navidad a la vuelta de la esquina y con los últimos descuentos del 'Black Friday' aún coleando, no son pocas las personas que han querido aprovechar que este domingo las grandes tiendas han estado abiertas en Asturias. Las principales calles comerciales de Gijón y Oviedo se han llenado de gente demostrando que nos encontramos ante una época del año en la que se concentra un gran volumen de compras. Los centros comerciales, como Parque Principado, también han lucido a rebosar, con colas en tiendas y la zona de restauración completamente llena.

Los españoles gastarán de media 588 euros de cara a Navidad, según se desprende de la última edición de 'La Red del Cambio 2025', elaborada por Wallapop. Dicho gasto se reparte entre los 185 euros destinados al 'Black Friday' y los 403 euros para Navidad.

Próximos domingos y festivos de apertura en Asturias Sábado 6 de diciembre

Domingo 21 de diciembre

Domingo 28 de diciembre

Domingo 4 de enero

Para incentivar la compra local, el Principado ha impulsado el programa Bono Comercio Asturias encara sus últimos días con unas ventas inducidas de 2,5 millones en un millar de comercios adheridos a esta iniciativa. Desde el pasado 1 de octubre, se han canjeado 128.514 bonos en compras realizadas en establecimientos de proximidad, con los que se han aplicado descuentos por valor de 614.220 euros.

Hasta el momento, las mayores ventas vinculadas al Bono Comercio Asturias se han producido en tiendas de prendas textiles, calzado y artículos de cuero (1,6 millones), en locales dedicados a confecciones y productos para el hogar (245.899 euros) y en parafarmacias, droguerías y perfumerías (103.144 euros).

Por municipios, Gijón encabeza las transacciones con bonos descuento (872.734 euros), seguido de Oviedo (448.471 euros), Avilés (301.719 euros), Langreo (142.905 euros) y Siero (137.664 euros). Destacan también las ventas inducidas en Mieres (89.289 euros), San Martín del Rey Aurelio (57.578 euros), Corvera (34.466 euros) y Valdés (19.320 euros).