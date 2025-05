El tiempo en Asturias: esta es la previsión para este domingo 4 de mayo

E. C.

Iván Rodríguez Gijón Sábado, 3 de mayo 2025, 22:03

La previsión del tiempo en Asturias para este domingo: concluiremos la semana con una jornada marcada tanto por la posibilidad de chubascos como por el descenso de las temperaturas máximas. Así pues, se prevén cielos nubosos con chubascos que, aunque afectarán especialmente a la mitad sur asturiana, no se descarta que se extiendan a otras zonas de forma puntual. Estos chubascos podrán venir acompañados de tormenta e, incluso, no se descarta la posibilidad de granizo. Los vientos se fijarán de norte. Las temperaturas descenderán en el caso de las máximas entre 2 y 3 ºC en la mayoría de poblaciones asturianas. Las mínimas no experimentarán cambios respecto a las anotadas el sábado. El lunes tendremos un día frío con cielos muy nubosos o cubiertos que dejarán precipitaciones débiles pero contínuas que, a priori, serán mucho más frecuentes hacia el oriente. De hecho, el sector suroccidental será el menos afectado por estas lluvias. Las temperaturas bajarán tanto las máximas como las mínimas. La cota de nieve comenzará sobre los 1700 o 1800 metros de altura, pero irá descendiendo hasta situarse sobre los 1200 metros al final del día. Los vientos predominarán de componente norte, sobre todo a partir del mediodía.