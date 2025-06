El tiempo en Asturias: esta es la previsión para este domingo, 8 de junio

E. C.

La previsión del tiempo en Asturias para este domingo: concluiremos la semana con una jornada nubosa en gran parte del territorio asturiano. La cordillera y otras zonas del sur de la región será donde habrá más probabilidad de ratos de sol. La probabilidad de precipitaciones será muy baja pero, en todo caso, no se descarta que se pueda escapar alguna llovizna poco importantes en el litoral especialmente por la mañana. Los vientos serán flojos predominando de norte al principio del día, y de nordeste por la tarde con rachas moderadas en la costa. Las temperaturas máximas subirán ligeramente en toda la cordillera y en el suroccidente, manteniéndose sin cambios en el resto. Las mínimas ascenderán en el interior central, bajarán un poco en Picos de Europa y no variarán en el resto del Principado. El lunes amaneceremos con nubes bajas en la mitad norte y con sol en la mitad sur. A partir del mediodía, las nubes bajas desaparecerán abriéndose, por lo tanto, grandes claros en toda la Comunidad Autónoma. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada y lo harán especialmente en el sur y en el oeste. Las mínimas no variarán apenas respecto al domingo. El martes será un día muy caluroso con temperaturas que alcanzarán los 30 ºC en el interior asturiano. Eso sí, por la tarde se prevén chubascos de origen tormentoso.

