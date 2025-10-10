¿Qué tiempo hará en Asturias durante el puente del Pilar? Esto es lo que dice la Aemet

I. G. Viernes, 10 de octubre 2025, 13:12 Comenta Compartir

Casi a medidados de octubre, Asturias disfrutará de un fin de semana largo propio del verano. Y no solo por la escasa probabilidad de lluvias, sino porque el termómetro irá subiendo hasta superar los 25 grados en algunos puntos del Principado. Día a día, esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este puente del Pilar.

Sábado, día 11

Asturias disfrutará de una sábado de cielos despejados, aunque durante las primeras horas podrían registrarse bancos de niebla en determinados puntos de la región. Las temperaturas máximas empezarán a subir, aunque las mínimas también descenderán. Así, el mercurio se moverá en Oviedo entre los 7 y los 21, entre los 10 y los 20 en Gijón y entre los 9 y los 20 en Avilés. Más acusada será la diferencia en puntos del interior como Cangas del Narcea o Langreo, donde el termómetro oscilará entre los 6 y 24 grados y los 5 y 21, respectivamente.

Domingo, día 12

Las temperaturas subirán, sobre todo, el domingo. Además de una repunte generalizado de las mínimas, para Oviedo se anuncian máximas de 25 grados, mientras que en Gijón y Avilés se alcanzarán hasta 22.

Lunes, día 13

La situación será similar el lunes, si bien, a diferencia de las jornadas anteriores, «no se descartan chubascos en la Cordillera por la tarde», anuncia la Aemet.