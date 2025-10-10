El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un nutrido grupo de viajeros pasea por los Jardines de la Reina, en Gijón. José Simal

Asturias, destino favorito del norte para pasar el puente del Pilar

Solo el País Vasco supera el nivel de reservas del Principado donde los bonos de descuento financiados por el Gobierno regional están llenando los alojamientos rurales

Chelo Tuya

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:30

Asturias vuelve a ser polo de atracción turística en este puente del Pilar. Uno calificado de «raro» por el sector, ya que son ... pocas las comunidades que pasan al lunes el festivo dominical. Solo Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, además de Asturias, sumarán el 13 al fin de semana lo que no ha impedido, sin embargo, que la ocupación en los alojamientos turísticos sea alta.

