Asturias, destino favorito del norte para pasar el puente del Pilar

Asturias vuelve a ser polo de atracción turística en este puente del Pilar. Uno calificado de «raro» por el sector, ya que son ... pocas las comunidades que pasan al lunes el festivo dominical. Solo Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, además de Asturias, sumarán el 13 al fin de semana lo que no ha impedido, sin embargo, que la ocupación en los alojamientos turísticos sea alta.

De acuerdo a los datos de la principal central de reservas por internet, Booking, Asturias tendrá una media de ocupación entre los días 10 y 13 de octubre del 83%, tasa que se eleva al 96% al buscar un hotel como alojamiento. Y que se disparan al 99% al intentar reservar en un hotel de cinco o cuatro estrellas. La opción más económica de la máxima categoría pide en Asturias 201 euros por noche. En cuanto a las cuatro estrellas, en Gijón, donde esa es la máxima categoría hotelera, no hay cama libre por menos de 156,5 euros diarios.

Fernando Corral «No es un puente, se comporta como un fin de semana normal»

«Está raro, es muy irregular. No es tal puente. Se comporta como un fin de semana normal de octubre, aunque quizá en Oviedo se ha podido alargar algo por el impacto del congreso», explica el vicepresidente de Otea, Fernando Corral. Se refiere él a la cita que ha reunido en la capital del Principado a expertos en hematología de todo el país. No obstante, la media maratón que se celebra en Gijón también ha sumado viajeros, que han hecho crecer las reservas tanto en la villa de Jovellanos como en Avilés.

Alta ocupación registran también las viviendas de uso turístico, aunque también hablan de «un no puente», aunque «con una ocupación muy alta». Desde la patronal Casocia, que aglutina a propietarios de viviendas de alquiler en corta estancia, su presidente, Iván Rodríguez, afirma que este puente «ha sido malísimo respecto a precio medio».

Iván Rodríguez «Hay alta ocupación, pero el precio medio ha sufrido una bajada importante»

Algo que achaca al calendario «Al caer de fin de semana la fiesta, aunque hay comunidades que la pasan al lunes no se ha considerado puente ni por la duración de las estancias ni por el precio medio». Uno del que dice «ha sufrido una bajada importante». El viajero, además, «tiene estancias más cortas», debido a la dispar organización de los festivos en el conjunto del país.

Más de 2.800 bonos vendidos

Más optimistas se muestran en el sector del turismo rural. El programa de bonos de descuentos financiado por el Principado, con 600.000 euros de inversión en 8.000 estancias, está dando sus frutos. El Gobierno regional subvenciona con 75 euros el alojamiento en hoteles, casas y apartamentos rurales durante la temporada baja y para reservas durante, al menos, dos noches. La venta virtual implica que el viajero pague 75 euros a cambio de recibir un bono digital por valor de 150.

Ana Soberón «Los alojamientos adheridos a la campaña de los bonos están teniendo reservas con ellos»

El límite de compra es de dos bonos por persona y el de uso arrancó el 16 de septiembre y concluirá el 31 de diciembre. Este marco temporal fue criticado por los empresarios rurales, ya que esperaban haber podido disfrutar de este acicate también en el primer semestre del año. Sobre todo porque el turismo rural asturiano, la joya de la corona del sector, fórmula de la que fue pionera Asturias, no se está recuperando de la covid. Con las últimas cifras cerradas, las que van de enero a agosto, han perdido un 3% de clientes y se mantienen a duras penas, en el nivel de reservas: 707.384.

Una de las personas más críticas con el retraso en los bonos, Ana Soberón, confirma ahora que «los alojamientos adheridos a la campaña de los bonos (200) están teniendo reservas con ellos». La vicerpresidenta del clúster rural está satisfecha con el comportamiento del turismo en este puente de octubre, «sobre todo porque no es fiesta en nuestros principales mercados, que son Madrid y País Vasco».

Ana Llano «En Cangas del Narcea tenemos la Fiesta de la Vendimia y llenamos»

Desde la Federación Asturiana de Turismo Rural (Fastur), su vicepresidenta también confirma que «los bonos se están notando» en las reservas. Y, si en el turismo urbano tiran para llenar hoteles y viviendas turísticos congresos médicos o citas deportivas, en el occidente «tenemos la Fiesta de la Vendimia y estamos a tope».

Un último trimestre en el que el sector turístico espera mejorar las cifras, para volver a repetir el récord de llegadas, a la vez que se incrementa la rentabilidad. En los primeros ocho meses del año, llegaron un 3% menos de turistas y se vendieron un 2% menos de estancia que en el mismo periodo, pero del año pasado. Todo por el pinchazo de los hoteles y del turismo rural. Los primeros presentan números rojos en clientes, un 2% menos, y en estancias, un 5%, que se suman a la resta ya citada de los segundos.

Mientras, los apartamentos turísticos multiplican sus cifras, con un 56% más de clientes en ocho meses y un 24% más de estancias vendidas. Quizá porque es la fórmula más parecida a la que ofrecen particulares en forma de Viviendas de Uso Turístico (VUTs) y de Viviendas Vacacionales (VV). Los campings, por su parte, también viven un gran año: han sumado un 3% de clientes y un 2% en pernoctaciones.