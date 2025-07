Trabajo Social alega contra el plan de alquiler del Principado: «Deja a los más vulnerables atrás»

«¿Quién tendrá más dificultades para acceder a una vivienda, el que cuente con ingresos económicos inferiores a dos veces el Indicador Público de Rentas ... con Efectos Múltiples (IPREM), o el que tenga rentas de hasta 7,5 veces este indicador? La respuesta es obvia». Se pregunta y se contesta así mismo el Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias (COTSA) para argumentar sus alegaciones en contra el borrador elaborado por la Dirección General de Vivienda del plan de alquiler de Asturias, conocido como 'Alquilámoste'. Se une el colegio profesional a Cáritas, que ya presentó las suyas y por idéntico motivo: porque el plan estrella para favorecer el mercado de alquiler en Asturias, para bajar los precios y garantizar a los propietarios tanto el pago como el estado de sus viviendas, deja fuera «a los más vulnerables».

«Nosotros ya hemos presentado las alegaciones», aseguró el secretario general de Cáritas en Asturias. Ramón Méndez-Navia fue el primero en alzar la voz «con un plan que fija, para acceder a las ayudas, unos ingresos mínimos de 1.600 euros al mes. Nuestros usuarios no llegan a esa cifra». Ni de lejos, en realidad, porque las rentas básicas, las que perciben quien tiene pocos ingresos, no llegan ni a 600 euros al mes para las personas que viven solas. La cifra se incrementa si el beneficiario del salario social o, sobre todo, del ingreso mínimo vital, tiene hijos a cargo, pero en ninguno de los módulos establecidos por el Principado, para la primera ayuda citada, o por el Estado, para la segunda y universal, llega a los 1.600 euros de ingreso mensual.

A esta crítica inicial de Cáritas ya había respondido, a través de EL COMERCIO, el director general de Vivienda. Daniel Sánchez explicó a este periódico que «el programa 'Alquilámoste' está pensando como un salvavidas para que la clase trabajadora no caiga en la vulnerabilidad. Nuestro objetivo con este programa es facilitar el acceso a la vivienda a las familias trabajadoras, que son las grandes olvidadas«.

Explicó él que para los colectivos vulnerables, «Asturias dispone de un parque público de más de 8.800 viviendas que están destinadas a ellos a través del alquiler social y que se recoge en el decreto de adjudicación de vivienda publica, adjudicaciones de urgencia y de emergencia«. En su respuesta, criticó, también, la posición de la ONG. »Las declaraciones de Caritas denotan un enorme desconocimiento del programa y no se si también de la situación por la que pasan a día de hoy muchas familias trabajadora«.

Sin acceso rápido a la vivienda pública

No parece, sin embargo, que el COTSA tengan ese desconocimiento que Sánchez achaca a Cáritas sobre el 'Alquilámoste' ni de la situación por la que pasan hoy muchas familias trabajadoras. Sin embargo, el colegio considera que «mientras que no se establezcan mecanismos de acceso a la vivienda pública ágiles, eficientes y adecuados, no se puede excluir a las personas más vulnerables de programas como el 'Alquilámoste', puesto que deberían ser el colectivo prioritario».

Es decir, nadie pone en duda que el parque de viviendas públicas de Asturias es uno de los mayores del país, pero sí se cuestionan tanto los tiempos para convertirse en inquilino de Vipasa, la empresa pública que las gestiona, como el hecho de que, por ahora, el problema de la vivienda para quien nada o poco tiene no está solucionado.

Por ello, Trabajo Social, reclama «un 'Alquilámoste' y una futura ley de vivienda asturiana, que no deje atrás a las situaciones más vulnerables y cumpla con la función social».