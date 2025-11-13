El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Viajeros buscando su autocar en la estación de Oviedo. Alex Piña
Transporte en Asturias

Transportes sacará a concurso durante 10 años las rutas de autocar Asturias-Madrid y Galicia-Asturias-Barcelona

Los acuerdos por los que explota Alsa dichas concesiones vencieron hace más de once años. El ministerio manda al Boletín de la UE el anuncio del concurso para atraer interesados

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:56

Comenta

El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue ayer rotundo al referirse al mapa actual de concesiones de autocar de titularidad estatal: «Es un mapa ... del franquismo y ahora por primera vez se modificaba». Esa era al menos la intención, recortar las paradas de baja demanda y hacer convenios con las comunidades para que cubrieran esas localidades con las rutas de concesión regional. La ventaja era lograr conexiones más rápidas y pretendidamente baratas entre los grandes núcleos de población. Solo Asturias, Cataluña y Castilla-La Mancha confirmaron estar dispuestos a entrar en ese trueque para el que el ministerio prometía ayudas estatales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en una zona verde en Gijón
  2. 2 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  3. 3 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  4. 4 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  5. 5 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  6. 6 Christian Rivera, exjugador del Sporting: «Cuando tienes 20 años piensas que lo sabes todo»
  7. 7 Quince años de cárcel para el padre que violó a su hija autista y fingió un suicidio en Llanes
  8. 8 El comerciante gijonés detenido por robar ropa «engañó al repartidor» para que le entregase mercancía
  9. 9

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  10. 10

    Una investigación premiada por la Academia de Medicina encuentra conexión entre el intestino y el trastorno mental

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Transportes sacará a concurso durante 10 años las rutas de autocar Asturias-Madrid y Galicia-Asturias-Barcelona

Transportes sacará a concurso durante 10 años las rutas de autocar Asturias-Madrid y Galicia-Asturias-Barcelona