Transportes sacará a concurso durante 10 años las rutas de autocar Asturias-Madrid y Galicia-Asturias-Barcelona

El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue ayer rotundo al referirse al mapa actual de concesiones de autocar de titularidad estatal: «Es un mapa ... del franquismo y ahora por primera vez se modificaba». Esa era al menos la intención, recortar las paradas de baja demanda y hacer convenios con las comunidades para que cubrieran esas localidades con las rutas de concesión regional. La ventaja era lograr conexiones más rápidas y pretendidamente baratas entre los grandes núcleos de población. Solo Asturias, Cataluña y Castilla-La Mancha confirmaron estar dispuestos a entrar en ese trueque para el que el ministerio prometía ayudas estatales.

Ante la oposición de las comunidades del PP, Navarra y País Vasco, el ministerio anunció una nueva versión del mapa en la que nadie pudiera acusarle de recortar paradas. El planteamiento reduce impulso reformista, pero al ministerio le urge legalizar la situación actual.

Alsa explota la ruta Gijón-León-Madrid a través de Alianza Bus mediante un acuerdo que caducó en agosto de 2013. La misma empresa opera la conexión Santiago de Compostela-Gijón-Irún-Barcelona en base a un contrato de Rutas del Cantábrico S. L. que expiraba en 2014. En total 50 de las 76 concesiones estatales operan bajo contratos que debían extinguirse entre 2009 y este año.

La situación expone al país a un pleito por no normalizar el mercado y obstaculizar la competencia. Para superar ese riesgo el Ministerio de Transportes ya ha remitido al Diario Oficial de la UE el anuncio previo de la licitación de las concesiones. Por ahora el documento solo especifica que confía en que el nuevo contrato para Gijón-León-Madrid empieza en 2027, con diez años de vigencia. Mismas condiciones lleva la conexión Santiago de Compostela-Barcelona, contrato de cuyo nombre se cae 'Asturias', si bien el anuncio previo permite hacer paradas aquí.