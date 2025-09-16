El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El consejero de Movilidad de Asturias, Alejandro Calvo, el viceconsejero Jorge García saludan al ministro Óscar Puente, que el lunes dio una charla sobre la materia en la sede del PSOE. FSA
Transportes en Asturias

Asturias, dispuesta a cubrir con sus autobuses las estaciones en las que dejen de parar autocares

El Principado, Cataluña y Castilla-La Mancha, únicas comunidades que aceptan la propuesta del ministerio que reduce paradas a los buses de largo recorrido para que acorten el viaje y rebajen el precio del billete

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:07

El mundo del autocar está llamado a vivir toda una revolución. Actualmente las líneas interautonómicas están operadas por empresas en régimen de concesión, en ... virtud de contratos que les concedió el ministerio y que, en su mayoría, hace tiempo que caducaron. Hay 76 rutas y de ellas 47 ya han visto vencer el tiempo de vigencia estipulado. Es el caso por ejemplo de la Santiago de Compostela-Gijón-Irún-Barcelona, que explota Alsa en base a un acuerdo que debía expirar en mayo de 2014, o la Gijón-León-Madrid, que controla la misma empresa en virtud de una concesión que acababa en agosto de 2013.

