Asturias, dispuesta a cubrir con sus autobuses las estaciones en las que dejen de parar autocares

El mundo del autocar está llamado a vivir toda una revolución. Actualmente las líneas interautonómicas están operadas por empresas en régimen de concesión, en ... virtud de contratos que les concedió el ministerio y que, en su mayoría, hace tiempo que caducaron. Hay 76 rutas y de ellas 47 ya han visto vencer el tiempo de vigencia estipulado. Es el caso por ejemplo de la Santiago de Compostela-Gijón-Irún-Barcelona, que explota Alsa en base a un acuerdo que debía expirar en mayo de 2014, o la Gijón-León-Madrid, que controla la misma empresa en virtud de una concesión que acababa en agosto de 2013.

Toca renovar, volver a sacar a concurso esos contratos, tarea que tradicionalmente se le ha venido indigestando al ministerio, y que en los últimos años afronta planteando lo que se llama como «nuevo mapa concesional». La idea es, en base a un informe técnico, redefinir esas rutas, prescindiendo de las paradas infrautilizadas. De esta forma los autocares acortarán tiempos de desplazamiento entre los principales núcleos, captarán más viajeros, darán más margen de negocio y se espera una rebaja del 20% en el precio medio de los billetes. El análisis técnico que maneja el Ministerio de Transporte sostiene que en realidad esos autocares de largo recorrido están ahora penalizados por un sinfín de paradas que no responden a una movilidad interautonómica. Que el autocar que une Gijón con Bilbao no debería hacer tantos altos en el camino para atender movimientos entre villas próximas que serían más de competencia de los autobuses financiados por el Principado.

La propuesta que puso sobre la mesa el ministerio reducía pocas paradas en Asturias y a cambio permitía aligerar los tiempos de viaje en trece combinaciones que afectan a la comunidad. La Coruña-Llanes, por ejemplo, exige ahora siete horas y 12 minutos y de salir adelante el nuevo mapa el recorrido se haría en dos horas y 23 minutos menos. El viaje de Navia a Vigo se recortaría en unas dos horas. Burgos y Gijón estarían 35 minutos más próximos y desde Avilés se tardaría casi una hora menos en alcanzar Santiago de Compostela.

Para persuadir a las comunidades autónomas, además de números, el ministerio ofreció un fondo de 40 millones con los que compensar el coste de los autobuses de cada comunidad que redefinirían sus itinerarios para dar servicio a las paradas donde deje de hacer alto el autocar. El plazo para que cada una aclarase si aceptaba el canje expiraba este lunes. Según confirman fuentes de Transportes, han dicho que estaban por la labor o dispuestos a aceptar el acuerdo en determinadas condiciones Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha y las diputaciones de Guipúzcoa y Álava. Se oponen o no han respondido las otras diez comunidades afectadas, todas ellas con gobiernos del PP salvo Navarra, que tiene presidenta socialista. El ministerio anuncia que seguirá trabajando con las comunidades que han sido favorables, y mantendrá las paradas que quería recortar en el resto, todo ello acusando al PP de ejercer un «boicot».

Desde la Consejería de Movilidad de Asturias explican que su conformidad con el nuevo mapa supone estar «dispuesto a asumir los tráficos necesarios para garantizar la correcta coordinación entre los servicios de la comunidad autónoma y los estatales». El Principado mantiene que en este debate se «parte de una buena situación estructural de la actual red concesional de transporte público regional que ya cubre la totalidad de los ejes intracomunitarios sin tener una dependencia de los tráficos intercomunitarios dependientes del ministerio». Es decir, la red de rutas que gestiona el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) es lo suficientemente densa como para seguir cubriendo a buena parte de la población aunque los autocares sacrifiquen alguna parada.

«El Gobierno de Asturias ejerce plenamente sus competencias y obligaciones de transporte público de viajeros dentro de la comunidad a través del CTA, en una extensa red de rutas y servicios de transporte urbano, interurbano y cercanías ferroviarias que a través de 'Conecta' permite a más de 350.000 usuarios únicos acceder a las mejores ventajas, precios y servicios de movilidad pública en la región», indica.

Gracias a la aportación que ofrece el ministerio, desde la consejería cuentan con poder «mejorar la oferta de servicios públicos en los corredores estructurales que cuentan en la actualidad con coincidencia de rutas interprovinciales a cargo del ministerio afrontando una nueva mejora en los servicios de transporte público para los usuarios de la región».