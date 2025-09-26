El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente del Principado, Adrián Barbón y la vicepresidenta, Gimena Llamedo, durante la última sesión del debate del estado de la región.. J. C. Román
Debate de Orientación Política

Unidad política en Asturias contra el peaje de la autopista del Huerna

Los grupos apoyan las cinco propuestas de resolución, dos de ellas por unanimidad, en las que se apoya la estrategia de Asturias contra el peaje y exige su supresión

Daniel Fernández

Daniel Fernández

Gijón

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:50

No es fácil encontrar asuntos que conciten unidad política. Y menos en un momento de tanta polaridad y división como el que nos encontramos. Pero ... en Asturias nuestros políticos parece que han encontrado un nexo de unión: el peaje del Huerna. Eso sí, con matices, pero al menos todos los grupos con representación en la Junta General han logrado un consenso casi unánime contra un peaje considerado ilegal por la Comisión Europea y que el Gobierno de España se niega a suprimir. En el útimo día del debate de orientación política, el reservado para la votación de las propuestas de resolución registradas por los grupos, el Parlamento asturiano aprobó por amplísima mayoría cinco de las seis propuestas sobre este peaje registradas -sólo se rechazó la de Vox-. dos de ellas por unanimidad (las presentadas por PP y Foro) y las otras tres, una de la líder de Somos Asturies, Covadonga Tomé, otra presentada de forma conjunta por PSOE, IU-Convocatoria por Asturies y Tomé y una segunda de Foro por amplísima mayoría (Vox votó en contra de una y se abstuvo en las demás).

