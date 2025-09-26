Unidad política en Asturias contra el peaje de la autopista del Huerna

No es fácil encontrar asuntos que conciten unidad política. Y menos en un momento de tanta polaridad y división como el que nos encontramos. Pero ... en Asturias nuestros políticos parece que han encontrado un nexo de unión: el peaje del Huerna. Eso sí, con matices, pero al menos todos los grupos con representación en la Junta General han logrado un consenso casi unánime contra un peaje considerado ilegal por la Comisión Europea y que el Gobierno de España se niega a suprimir. En el útimo día del debate de orientación política, el reservado para la votación de las propuestas de resolución registradas por los grupos, el Parlamento asturiano aprobó por amplísima mayoría cinco de las seis propuestas sobre este peaje registradas -sólo se rechazó la de Vox-. dos de ellas por unanimidad (las presentadas por PP y Foro) y las otras tres, una de la líder de Somos Asturies, Covadonga Tomé, otra presentada de forma conjunta por PSOE, IU-Convocatoria por Asturies y Tomé y una segunda de Foro por amplísima mayoría (Vox votó en contra de una y se abstuvo en las demás).

Aunque las propuestas contemplan matices que les hacen diferentes, en el fondo todas ellas coinciden en un posicionamiento claro en contra del peaje del Huerna y un respaldo en la estrategia que el presidente del Principado, Adrián Barbón, lidera para exigir la supresión del mismo. Una estrategia que pasa, de momento, por acudir a la UE para que presione al Ministerio de Transportes para que cumpla la resolución de la Comisión Europea en la que se declara ilegal la prórroga hasta 2050 del peaje de la autopista que da salida a Asturias a la meseta. Un aumento del plazo a Aucalsa, la concesionaria de la infraestructura, decretado por el Gobierno del popular José María Aznar.

«Lidergo político y jurídico»

Una de las propuestas que salieron adelante fue la presentada de forma conjunta por los partidos del Gobierno del Principado (PSOE e IU-Convocatoria por Asturies) y la diputada Covadonga Tomé. En ella se plantea que el Ejecutivo asturiano ejerza el «liderazgo político, administrativo y jurídico» para actuar «de manera decidida» en todos los frentes disponibles para conseguir la eliminación del peaje.

En esta resolución se promueve que se den los pasos necesarios encaminados a alcanzar el mayor consenso posible entorno a la Alianza por las Infraestructuras incorporando a la misma a todos los actores políticos, económicos y sociales para reforzar la posición de Asturias en este objetivo común.

Cabe recordar que este lunes está convocada la Alianza por las Infraestructuras. Barbón en una de las respuestas del pasado miércoles, segunda jornada del debate de orientación política, se comprometió a liderar la «movilización política y social» para dar batalla en todos los frentes en la reivindicación del Principado sobre el peaje del Huerna. Incluyó, en esa batalla, el propio Ministerio de Transportes. Precisamente la resolución presentada por PSOE, IU-Convcatoria y Covadonga Tomé hace hincapié en instar al Gobierno de Asturias a reiterar ante el Ministerio de Transportes la «necesidad de asumir jurídicamente» el dictamen de la Comisión Europea« que declara ilegal la prórroga del peaje del Huerna decidida entonces por el Gobierno de España y que, por ello, »proceda a la eliminación« del peaje »garantizando la participación de Asturias« en el procedimiento abierto.

También se insta en esta resolución presentada de forma conjunta al Principado a elaborar un informe integral que detalle de forma exhaustiva la posición y argumentos de Asturias en respaldo al dictamen de la Comisión Europea.

Esta resolución aprobada supone reforzar la posición del Principado en su estrategia iniciada para conseguir la supresión del peaje, una decisión que sólo está en manos del Ministerio de Transportes o de lo que dictamine el Tribunal de Justicia Europeo, que tiene abierta una causa por la prórroga ilegal.

Unanimidad en las de PP y Foro

Pero no fue esta la iniciativa que concitó más apoyos. La propuesta impulsada por PSOE, IU-Convocatoria y Covadonga Tomé fue apoyada por todos los diputados salvo los cuatro de Vox. Sí concitaron la unanimidad de toda la Cámara otras dos propuestas, las presentadas por PP y Foro. En la del Partido Popular, de forma muy concisa, se insta al Gobierno de España a la supresión del peaje del Huerna.

Foro registro dos propuestas. En una de ellas, que salió por unanimidad, se insta al Gobierno de Asturias a que requiera al de España la prórroga otorgada a la concesionaria del peaje del Huerna y que el Principado sea parte activa del procedimiento encargando un estudio que determine los costes económicos que tendrían que el Estado asumiera la gestión directa de la autopista del Huerna. La otra, que salió adelante sin unanimidad, que el Principado inste al Ministerio de Transportes a que mientras la supresión del peaje no sea una realidad, incremente las bonficaciones a todo tipo de vehículos desde el primer viaje y sin necesidad de que tengan que usar dispositivos de telepeaje.

La quinta propuesta sobre el peaje que salió adelante la registró la líder de Somos Asturies, Covadonga Tomé. Se trata de una iniciativa en la que, además de exigir la supresión del pago por circular en la autopista AP-66, se ejecute de inmediato el vial de Jove soterrado y el inicio de la construcción de la estación intermodal de Giijón.