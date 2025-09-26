La Junta General del Principado condena el «genocidio» de Israel contra el pueblo palestino

Buena parte de la segunda jornada del debate de orientación política de Asturias, la celebrada el miércoles, estuvo centrada por la guerra en Gaza ... y la matanza de decenas de miles de palestinos por parte del Gobierno israelí. El tira y afloja entre el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el líder del PP estuvo en la palabra que unos y otros utilizan para referirse a lo que en Palestina se está viviendo. Mientras para el socialista no hay lugar a la duda para usar el término «genocidio» cometido por el Gobierno hebreo, el popular en ningún momento la utilizó, aludiendo a lo que en la franja está ocurriendo «masacre». Este viernes, en la Junta, volvió a hablarse de Palestina. Y se hizo para marcar una posición del Parlamento asturiano: «La Junta General del Principado de Asturias condena de manera categórica el genocidio perpetrado por el estado de Israel contra la población palestina». Así lo recoge la propuesta de resolución que resultó aprobada por la Cámara asturiana. Una iniciativa impulsada por el PSOE e IU-Convocatoria por Asturies (que forman el Gobierno de coalición en la región) y que salió adelante merced a los votos favorables de los estos dos grupos, el de Covadonga Tomé, líder de Somos Asturies, y del diputado de Foro, Adrián Pumares. El PP se abstuvo y Vox, como estaba cantado, votó en contra.

El texto aprobado reclama al Principado dirigirse al Gobierno de España para exigir la «ruptura de relaciones diplomáticas, comerciales y militares» con el Estado de Israel, así como para promover la puesta a disposición de la justicia internacional de los responsables de estos «crímenes de guerra, y promover la exclusión de cualquier representante del estado de Israel en pruebas deportivas o eventos culturales», al igual que con Rusia tras la invasión de Ucrania.

También se insta al Consejo de Gobierno a rescindir cualquier contrato que la Administración del Principado, sus entes públicos, organismos autónomos y empresas públicas tengan suscrito con empresas israelíes, así como a impulsar que el mismo criterio sea adoptado por el resto de instituciones públicas asturianas.

Vox lleva a Hitler a la Junta

Durante el transcurso de la sesión, Vox aprovechó para dejar clara que su posición es contraria a la declaración del Estado Palestino, que en Gaza no se está cometiendo un genocidio y que las matanzas son fruto de un Gobierno terrorista, como define al de Hamás. Durante su intervención, el diputado de esta formación, Javier Jové, llegó a afirmar que «Hitler y Goebbels votarían a favor de esta iniciativa». Seguidamente, el diputado guardó un minuto de silencio en memoria de las 1.200 víctimas del ataque cometido por Hamás y que supuso el inicio de la masacre contra el pueblo palestino como venganza por parte del Gobierno israelí y los «católicos y cristianos asesinados en África». Fue un minuto de silencio en respuesta al que la Cámara guardó el miércoles pasado impulsado por Covadonga Tomé y al que se sumaron todos los diputados salvo los de Vox, que abandonaron el hemiciclo. Este viernes, el silencio de Jové y sus compañeros de bancada fue respaldado puestos en pie por los diputados del PP y Foro y a diferencia de lo ocurrido el miércoles, tanto los diputados socialistas como los de IU-Convocatoria y Covadonga Tomé no abandonaron el hemiciclo, sino que permanecieron sentados en sus escaños.

Jové continuó con su discurso de descrédito hacia la posición de la izquierda respecto al conflicto de Gaza -se refirió como «islamoizquierda» a estas formaciones- arremetiendo, incluso, contra la ONU, que a su juicio está «plagada de sátrapas y tiranos». Cabe recordar que esta semana, en la Asamblea General de Naciones Unidas intervino el Rey Felipe VII para condenar la «masacre» en Gaza y pedir al Gobierno israelí el cese de las matanzas.