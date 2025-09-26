El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Covadonga Tomé y la portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, consensúan el apoyo a las iniciativas presentadas por ambas formaciones. D. F.

La Junta General del Principado condena el «genocidio» de Israel contra el pueblo palestino

La izquierda logra sacar adelante su propuesta contra la masacre de Gaza con el apoyo del forista Adrián Pumares y la abstención del PP. Vox guardó un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del atentado de Hamás que fue seguido por los diputados populares y el portavo de Foro

Daniel Fernández

Daniel Fernández

Gijón

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:40

Buena parte de la segunda jornada del debate de orientación política de Asturias, la celebrada el miércoles, estuvo centrada por la guerra en Gaza ... y la matanza de decenas de miles de palestinos por parte del Gobierno israelí. El tira y afloja entre el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el líder del PP estuvo en la palabra que unos y otros utilizan para referirse a lo que en Palestina se está viviendo. Mientras para el socialista no hay lugar a la duda para usar el término «genocidio» cometido por el Gobierno hebreo, el popular en ningún momento la utilizó, aludiendo a lo que en la franja está ocurriendo «masacre». Este viernes, en la Junta, volvió a hablarse de Palestina. Y se hizo para marcar una posición del Parlamento asturiano: «La Junta General del Principado de Asturias condena de manera categórica el genocidio perpetrado por el estado de Israel contra la población palestina». Así lo recoge la propuesta de resolución que resultó aprobada por la Cámara asturiana. Una iniciativa impulsada por el PSOE e IU-Convocatoria por Asturies (que forman el Gobierno de coalición en la región) y que salió adelante merced a los votos favorables de los estos dos grupos, el de Covadonga Tomé, líder de Somos Asturies, y del diputado de Foro, Adrián Pumares. El PP se abstuvo y Vox, como estaba cantado, votó en contra.

