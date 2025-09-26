El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Atasco a la salida de Gijón hacia la autopista por un camión averiado
Netanyahu, abucheado en la ONU mientras decenas de líderes abandonan la Asamblea General

El primer ministro israelí inicia su discurso con la promesa de que la operación militar en Gaza no tiene retorno

T. Nieva

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:18

Benjamín Netanyahu se ha presentado esta tarde ante la ONU con un alegato a favor de la guerra que se lleva a cabo en Gaza ... tras el «despreciable» atentado de Hamás del 7 de octubre. El primer ministro israelí defiende la operación militar en la Franja y asegura que «no volveremos atrás». Lo hace acompañado de esquemas y gráficos. Numerosos delegados presentes en la sala centra de Naciones Unidas donde se desarrolla la Asamblea General se han marchado cuando el líder hebreo ha subido al estrado. Otros muchos están abucheando sus palabras.

