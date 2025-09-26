Netanyahu, abucheado en la ONU mientras decenas de líderes abandonan la Asamblea General

Benjamín Netanyahu se ha presentado esta tarde ante la ONU con un alegato a favor de la guerra que se lleva a cabo en Gaza ... tras el «despreciable» atentado de Hamás del 7 de octubre. El primer ministro israelí defiende la operación militar en la Franja y asegura que «no volveremos atrás». Lo hace acompañado de esquemas y gráficos. Numerosos delegados presentes en la sala centra de Naciones Unidas donde se desarrolla la Asamblea General se han marchado cuando el líder hebreo ha subido al estrado. Otros muchos están abucheando sus palabras.

El primer ministro ha mostrado un mapa de Oriente Medio, en el cual ha tachado una tras otra las «amenazas» a las que se ha enfrentado Israel desde finales de 2023. «Hemos derrotado duramente a los hutíes; aplastamos la mayor parte de la maquinaria terrorista de Hamás. Paralizamos a Hezbolá y eliminamos a casi todos sus líderes», ha ennumerado Netanyahu tras hacer gala de la operación que llevó a cabo su servicio de Inteligencia con los buscapersonas explosivos, que mataron a varios militantes y dejaron con graves heridas a otros miles. ¿Recuerdan esos buscapersonas? Llamamos a Hezbolá, y créanme, captaron el mensaje. Y miles de terroristas, miles de terroristas, cayeron al suelo«, ha dicho con un tono más propio de sus discursos en casa que en una asamblea de la ONU.

El primer ministro ha continuado con un recordatorio también de cómo sus cazas destruyeron armamento en Siria y, «por encima de todo, en la última década, devastamos los programas de armas atómicas y misiles balísticos de Irán», ha apostillao sobre la misión conjunta con bombarderos estadounidenses sobre las plantas nucleares del régimen de los ayatola.