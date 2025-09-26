El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Benjamín Netanyahu, durante su discurso en la ONU. Afp

Las frases de Netanyahu ante la ONU: «Asesinar judíos tiene recompensa»

El primer ministro de Israel carga contra los países que reconocen a Palestina, niega el genocidio y defiende su política de mano dura que ha causado más de 65.000 muertos en Gaza

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:21

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha intervenido hoy ante la Asamblea General de la ONU. Lo ha hecho entre abucheos y ... viendo cómo la mayoría de los representantes internacionales abandonaban la sala en protesta por la masacre que el ejército hebreo está llevando a cabo en la Franja de Gaza, donde han muerto más de de 65.000 personas. A continuación algunas de las frases de su discurso.

