Las frases de Netanyahu ante la ONU: «Asesinar judíos tiene recompensa»

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha intervenido hoy ante la Asamblea General de la ONU. Lo ha hecho entre abucheos y ... viendo cómo la mayoría de los representantes internacionales abandonaban la sala en protesta por la masacre que el ejército hebreo está llevando a cabo en la Franja de Gaza, donde han muerto más de de 65.000 personas. A continuación algunas de las frases de su discurso.

Niega el genocidio. «¿Acaso los nazis pidieron a los judíos que abandonaran las ciudades?»

Sobre los países que han reconocido a Palestina. «Esta semana los dirigentes de Francia, Australia y Canadá, entre otros, han reconocido el Estado palestino después de los ataques de Hamás. Asesinar judíos tiene recompensa»

Mensaje a los rehenes. «Héroes, no os hemos olvidado. Israel está con vosotros. No vamos a descansar hasta que os traigamos a todos a casa»

Aviso a Hamás. «Deponed las armas, liberad a los 48 rehenes. Si lo hacéis, viviréis. Si no, Israel os encontrará»

Sobre la paz. «Si Hamás acepta, podemos terminar la guerra. Gaza será desmilitarizada y habrá una autoridad civil establecida».

A los enemigos de Israel. «Nos odian a todos (los países) por igual. Quieren arrastrar al mundo moderno a sus fanatismos. Israel está luchando por todo el mundo. El presidente Trump entiende eso mejor que nadie».

Justifica la masacre. «Hicimos lo que habría hecho cualquier nación tras el 7 de octubre (atentados de Hamás)».

Ayuda humanitaria. «Si no tienen suficientes alimentos en Gaza es porque Hamás los roba».

Contra el Estado palestino. «La creación de un Estado palestino sería un suicidio nacional para Israel»

Contra la Autoridad Palestina. «Es una institución corrupta hasta la médula».

Sobre el ataque de EE UU con el apoyo de Israel sobre las instalaciones nucleares de Irán. «Eliminamos una amenaza existencial para Israel y una amenaza mortal para el mundo civilizado».

Sobre la población de Gaza. «Casi el 90 por ciento de los palestinos apoyaron e incluso celebraron los atentados de Hamás».