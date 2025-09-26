El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Aspecto de la sala donde se desarrolla la Asamblea General de la ONU en el momento de la intervención israelí.

Aspecto de la sala donde se desarrolla la Asamblea General de la ONU en el momento de la intervención israelí. AFP

Abucheos y una sala medio vacía durante el discurso de Netanyahu en la ONU

Docenas de delegados presentes en la Asamblea General han abandonado sus asientos cuando el primer ministro israelí ha subido al estrado

María Rego

María Rego

Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:21

Benjamín Netanyahu sabía este viernes que su discurso a favor de la guerra en Gaza no iba a ser bien recibido en la Asamblea ... General de la ONU tras el goteo de críticas a la ofensiva y el paso dado por varios países para reconocer el Estado palestino en el marco de este cónclave. Pero no se imaginaba que el rechazo iba a ser tan evidente. En forma de gritos, abucheos y una sala medio vacía durante su intervención para demostrar el creciente aislamiento internacional del primer ministro hebreo, que mantiene al presidente de EE UU, Donald Trump, como gran aliado.

