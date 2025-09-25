La Universidad arranca la renovación del Claustro, donde Villaverde medirá su fuerza

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo abrirá mañana de forma oficial el proceso de renovación del Claustro. Se trata del máximo órgano ... de representación de la comunidad universitaria y está formado por el rector, el secretario general, el gerente y 300 miembros elegidos de entre los diferentes sectores de la comunidad universitaria. Las elecciones al claustro se convocan cada cuatro años y su reunión ordinaria en pleno ha de celebrarse, al menos, una vez al año. Habitualmente es convocado a finales de año para que el rector presente ante los claustrales su informe anual.

No tiene el Claustro influencia directa para la elección del rector, toda vez que esta hace tiempo que se produce por sufragio universal. Pero sí es un escenario significativo, en el que se pueden medir las fuerzas del equipo rectoral. Teniendo en cuenta que a Ignacio Villaverde le queda aún un largo mandato (hay que recordar que el actual es de seis años), está por ver si los sectores críticos con su gestión (sobre todo aquellos que apoyaron la otra candidatura en las últimas elecciones, la de Juan Manuel Cueva) se movilizan en los próximos meses para contar con una representación significativa en el órgano que, en las reuniones, pueda evidenciar públicamente el malestar y los asuntos más críticos. Una movilización que, en cualquier caso y como siempre sucede, pasará por los Departamentos, que conforman la estructura básica de la Universidad de Oviedo.

El reglamento del Claustro, actualizado este mismo año, fija la composición del órgano: 51% de los 300 representantes para los cuerpos docentes funcionarios universitarios y profesorado permanente laboral; 12% para el resto del personal docente y/o investigador; 25% para los estudiantes y un último 12% para el personal técnico, de gestión y de administración y servicios.

Una de las cuestiones más esperadas es ver hasta dónde llega también la movilización del estudiantado, que tradicionalmente ha sido el sector más beligerante en el Claustro. Aunque Ignacio Villaverde ganó en los cuatro sectores que participan en las elecciones al Rectorado de abril de 2024 (profesores doctores con vinculación permanente, resto de profesorado, alumnos y personal de Administración y Servicios), fue precisamente entre los estudiantes donde recibió un apoyo más justo: el 51% del voto ponderado, frente al contundente 68,63% del profesorado.

Siendo una especie de 'Parlamento' universitario, el interés está, como queda dicho, en ver qué escenario refleja y saber si, un año y medio después de las elecciones, el equipo de Villaverde mantiene los mismos apoyos o estos se han visto mermados. Y, en cualquier caso, qué capacidad (o voluntad) de movilización tienen, cuando al equipo rectoral le queda aún un largo recorrido.

Heridas abiertas

El primer Claustro después de las elecciones de 2024, celebrado en noviembre de aquel año, evidenció por ejemplo las heridas que habían quedado abiertas tras el proceso electoral. Tres de los antiguos colaboradores de Ignacio Villaverde, Humberto Rodríguez Solla, Sandra Velarde y Begoña Cueto (todos habían sido vicerrectores) hicieron uso del turno de palabra para lanzar críticas sobre varios asuntos. Con Velarde y con Rodríguez Solla el enfrentamiento con el rector fue considerable.

Pero ya en el siguiente encuentro, en el mes de abril, la situación fue mucho más calmada y no hubo ninguna intervención polémica.

Al margen de su composición, corresponde al Claustro la reforma total o parcial de los estatutos de la Universidad, conocer sus líneas generales de actuación, proponer iniciativas al Consejo de Gobierno, debatir el informe anual sobre la institución presentado por el rector, elegir la Defensoría Universitaria y convocar elecciones extraordinarias a rector.

Por otro lado, en el Consejo de Gobierno de mañana Ignacio Villaverde presentará el informe financiero y de ejecución presupuestaria del segundo trimestre de 2025; se aprobará la propuesta de Doctores y Doctoras Honoris Causa y se dará el visto bueno al nuevo modelo de evaluación de la actividad docente del profesorado de la Universidad, Docentia 2025.