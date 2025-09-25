El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El rector, Ignacio Villaverde, se dirige al Claustro en la convocatoria de abril. Mario Rojas

La Universidad arranca la renovación del Claustro, donde Villaverde medirá su fuerza

Está por ver si los sectores críticos tienen capacidad y voluntad de movilización, cuando aún quedan varios años para las elecciones rectorales

Olga Esteban

Olga Esteban

Gijón

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:41

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo abrirá mañana de forma oficial el proceso de renovación del Claustro. Se trata del máximo órgano ... de representación de la comunidad universitaria y está formado por el rector, el secretario general, el gerente y 300 miembros elegidos de entre los diferentes sectores de la comunidad universitaria. Las elecciones al claustro se convocan cada cuatro años y su reunión ordinaria en pleno ha de celebrarse, al menos, una vez al año. Habitualmente es convocado a finales de año para que el rector presente ante los claustrales su informe anual.

