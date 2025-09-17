La Universidad de Oviedo publica su última lista de admitidos: estas son las carreras con las notas más altas

Olga Esteban Gijón Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:08 | Actualizado 16:22h. Comenta Compartir

La Universidad de Oviedo ha hecho pública la última lista de adjudicación en estudios de grado con límite de acceso. Desde que, a mediados del mes de julio, se publicó el primer listado, se han ido adjudicando plazas a medida que los alumnos se han matriculado o han ido rechazando la plaza. Y, con ello, han ido variando, aunque lo cierto es que poco, las notas de corte y el 'ranking' de los grados con notas de acceso más altas.

En esta última adjudicación, los estudios de grado con nota de acceso más alta son: doble grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y Ciencia e Ingeniería de Datos (13,248), doble grado en Ingeniería Informática del Software y Matemáticas (12,804), doble grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de la Telecomunicación/grado en Ciencia e Ingeniería de Datos (12,802), grado en Medicina (12,784), grado en Odontología (12,700), grado en Biotecnología (12,123), grado en Enfermería (12,116), grado en Enfermería- Gijón (11,900) y grado en Fisioterapia (11,564).

Los dobles grados han mantenido las primeras posiciones desde la primera lista, confirmando una vez más que la apuesta de la Universidad de Oviedo por estos estudios es un acierto y que el interés de los estudiantes no hace más que aumentar. Un interés que se ha confirmado también en los dos nuevos dobles grados que se inauguran este curso académico: el doble grado en Educación Infantil y en Educación Primaria (11,258) y el doble grado en Educación Primaria y en Educación Infantil (11,298).

Del mismo modo, los estudios de la rama sanitaria permanecen siempre en los primeros puestos, dado el enorme interés y la limitación de plazas disponibles. Medicina, Odontología y Enfermería, tanto en Oviedo como en Gijón, tienen notas de corte muy altas.

Los estudiantes admitidos en esta última lista deberán formalizar ahora su matrícula del 17 al 23 de septiembre. El periodo de reclamaciones también estará abierto desde el 17 al 23 de septiembre.

Finalizado el plazo de matrícula, los alumnos en lista de espera en aquellos estudios donde queden plazas vacantes serán contactos directamente por riguroso de puntuación desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad.