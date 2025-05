La Universidad de Oviedo y el Principado revisan el modelo de financiación

En noviembre de 2022 y tras meses de negociación la Universidad de Oviedo y el Principado firmaron un importante acuerdo de financiación que aseguraba ... el presupuesto de la institución académica durante una década. El contrato programa fijaba las normas para seis años, con posibilidad de prórroga para cuatro más, y aseguraba 1.047 millones hasta 2028. Si se alarga hasta 2033 la cifra subirá hasta los 1.700. Una de las cuestiones más importantes es que el acuerdo aseguraba el pago total del capítulo 1, esto es, las nóminas de la Universidad.

En aquel momento ambas partes acordaron acometer una revisión del modelo a los tres años. Y en eso es en lo que están ahora. El objetivo es ver si el modelo ha cumplido con las expectativas y, al menos en lo que respecta a la parte de la Universidad, sí lo ha hecho. «Estamos muy contentos», asegura el rector, Ignacio Villaverde. «El modelo funciona correctamente y la Universidad ha cumplido con sus compromisos y el Principado también».

Eso no significa que no haya que modificar algunas cosas. Y una de ellas será la compensación que el Ejecutivo debe destinar a la Universidad tras la decisión de ofrecer matrícula gratuita a todos los alumnos de primer curso. Cuando el Principado anunció el compromiso de ofrecer la gratuidad según los tramos de renta se reservó una partida de tres millones de euros. Pero ahora no será suficiente, ya que los beneficiarios serán más. Aunque la cifra varía cada curso, suele haber más de 5.000 alumnos de nuevo ingreso en los distintos grados.

La idea había sido desde el principio llegar a determinados sectores que se estaban quedando fuera de las becas ministeriales, pero que, por nivel de renta, podrían ser perfectamente beneficiarios de una ayuda pública. Ahora se irá más allá.

Nueva compensación

Por eso, ambas partes están aprovechando este momento de revisión para ver precisamente «cómo articulamos esa compensación» y cuál será la cantidad necesaria para sufragar el coste.

En cualquier caso, Ignacio Villaverde llama la atención sobre dos cuestiones. En primer lugar, que, como siempre se presume desde Asturias, su universidad es una de las más baratas del país en cuanto a primera matrícula se refiere (no ocurre lo mismo en las segundas y sucesivas). Sus tasas congeladas desde hace cinco años. El propio presidente del Principado ha destacado en alguna ocasión que estudiar en la institución asturiana hoy cuesta unos 300 euros menos, de media, que hace trece años. Esa es la filosofía con la que Principado y Universidad han ido trabajando y que el próximo curso dará un paso más.

Otra cuestión importante a definir es en qué condiciones podrá un alumno mantener la matrícula grauita a partir del segundo curso. Será, eso está claro, en función del rendimiento académico, pero hay mucho que definir. La filosofía está clara, tal y como explicó Ignacio Villaverde en la entrevista concedida a EL COMERCIO: la idea es avanzar hacia un modelo de gratuidad de toda la enseñanza, no solo de las etapas obligatorias, tal y como sucede ahora. En otros países de la Unión Europea, asegura Villaverde, ya se aplica ese modelo.

Adrián Barbón se comprometió a tener listo un decreto, entre mayo y junio, que regule este nuevo modelo de financiación de los estudios.

Pero la segunda cuestión que destaca Villaverde es que las tasas de matrícula cubren solo una pequeña parte del coste real de la formación de un universitario. De hecho, no llega al 10%. «El coste medio de un estudiante está en unos 50.000 euros para los cuatro años. Y, en el mejor de los casos, el alumno habrá pagado unos 4.000 euros en ese tiempo». Menos del 10%, aunque hay diferencias en los precios según los estudios.

Habrá otras cuestiones a revisar entre ambas partes, como la partida destinada a infraestructuras, ya que son muchas las necesidades que la Universidad de Oviedo debe abordar mientras sale adelante el ambicioso proyecto del campus de El Cristo.