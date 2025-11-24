El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Alfonso Palacio pronuncia su conferencia ante el equipo rectoral, los patrocinadores y los miembros de a comunidad universitaria. Juan Carlos Román
Universidad de Oviedo

El rector Ignacio Villaverde: «La universidad siempre ha de ser buena»

La Universidad de Oviedo se reivindica como lugar de historia y memoria y como herramienta para cambiar vidas en la festividad de Santa Catalina

Olga Esteban

Olga Esteban

Oviedo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:15

Comenta

Es un día de los que el rector llama «bonitos». Un día en que la institución premia a los mejores entre los mejores. Un día ... en el que Ignacio Villaverde ni siquiera quería dar datos ni hablar de nada que no fuera su propia historia en la universidad. Aunque, al final, casi siempre toca salirse del guión. Y aunque en su discurso no quería Villaverde hablar de las universidades privadas, sí lo hizo a preguntas de los medios de comunicación. «La universidad siempre ha de ser buena», defiende. La distinción necesaria, defiende, no es «entre universidades públicas y privadas, sino entre buenas y malas«. Y la de Oviedo, a juzgar por lo que se ha dicho hoy en el Edificio Histórico, está entre las primeras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  2. 2 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  3. 3 Huesca 2-0 Sporting de Gijón | Al Sporting se le terminan las excusas
  4. 4 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  5. 5 Dos nuevos asaltos a casas de Cabueñes ponen en alerta a los vecinos de la zona rural de Gijón
  6. 6

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  7. 7 Laciana despide de luto y negro a su último minero muerto
  8. 8 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  9. 9

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida
  10. 10

    Gijón intensifica la lucha contra las ratas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El rector Ignacio Villaverde: «La universidad siempre ha de ser buena»

El rector Ignacio Villaverde: «La universidad siempre ha de ser buena»