Una investigadora del departamento de Bioquímica de la Universidad de Oviedo prepara unas muestras en el laboratorio. P. L.
Ránking Shanghái

La Universidad de Oviedo, a un paso de colocarse entre las 500 más prestigiosas del mundo

La institución académica asturiana escala posiciones en el ránking Shanghái: pasa de estar entre las 800 mejores a situarse este año en el grupo de las 600

Alfonso Torices

Madrid

Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00

Subidón de la Universidad de Oviedo en la clasificación mundial de mejores centros de conocimiento. Así lo confirma el prestigioso Ránking Académico de ... las Universidades Mundo (ARWU, por sus siglas en inglés) que elabora cada año la Universidad Jiao Tong de Shanghái, que se publica cada 15 de agosto, y que coloca a la institución asturiana dentro del grupo de 601-700 mejores del planeta. Se trata de un ascenso muy significativo. En sólo un año escala más de doscientos puestos, ya que el ránking de 2024 la situaba dentro del grupo de 800-1.000 mejores universidades del mundo.

