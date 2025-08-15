El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo. Mario Rojas

Villaverde: «El ranking Shanghái ha premiado el esfuerzo de los investigadores de la Universidad de Oviedo»

El rector aplaude «la buena noticia» de que la entidad esté entre las 700 mejores del planeta según el prestigioso dictamen

Chelo Tuya

Gijón

Viernes, 15 de agosto 2025, 11:49

«El ranking Shanghái, que es tremendamente exigente, ha premiado la labor intensa, comprometida de toda nuestra comunidad universitaria y, sobre todo, de nuestros investigadores, ... que son los que nos colocan en esa posición». No escondió su alegría el rector de la Universidad de Oviedo tras conocer que el dictamen que elige a las mil mejores universidades del planeta haya situado a la asturiana entre las 700 mejores. En concreto, en el tramo que va de las 601 a la 700.

