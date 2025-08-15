Villaverde: «El ranking Shanghái ha premiado el esfuerzo de los investigadores de la Universidad de Oviedo»

«El ranking Shanghái, que es tremendamente exigente, ha premiado la labor intensa, comprometida de toda nuestra comunidad universitaria y, sobre todo, de nuestros investigadores, ... que son los que nos colocan en esa posición». No escondió su alegría el rector de la Universidad de Oviedo tras conocer que el dictamen que elige a las mil mejores universidades del planeta haya situado a la asturiana entre las 700 mejores. En concreto, en el tramo que va de las 601 a la 700.

«Es una buena noticia para la Universidad de Oviedo. Estamos contentos«, explicó Ignacio Villaverde. No obstante, recordó que »siempre he sido muy prudente con los rankings, porque hay muchas variables que no dependen de nosotros«. De hecho, explicó que «es muy complicado estar entre esas mil mejores universidades del mundo. Y, además, estar entre las 600 y 700«. Entiende el rector que »es un premio al esfuerzo de toda la Universidad de Oviedo».

Tal y como adelantó EL COMERCIO, el prestigioso Ránking Académico de las Universidades Mundo (ARWU, por sus siglas en inglés) que elabora cada año la Universidad Jiao Tong de Shanghái, que se publica cada 15 de agosto, coloca a la institución asturiana dentro del grupo de 601-700 mejores del planeta. Se trata de un ascenso muy significativo. En sólo un año escala más de doscientos puestos, ya que el ránking de 2024 la situaba dentro del grupo de 800-1.000 mejores universidades del mundo.

De esta forma, la institución académica asturiana regresa al ránking que ya obtuvo en 2023, cuando también fue colocada entre las seiscientas mejores del mundo, y se queda a un paso de entrar en el 'top 500' de la prestigiosa clasificación, donde están este año diez universidades españoles. La de Barcelona es, de nuevo, la mejor situada, dentro del grupo de entre las 150-200 mejores del planeta.