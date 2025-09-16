El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un obrero trabajando en la construcción de un edificio para viviendas, en Avilés. Omar Antuña
Vivienda en Asturias

El Principado, eufórico: «Impulsamos tanto la vivienda pública que faltan andamios en Asturias»

El consejero actualizará el precio de la vivienda protegida con tres condiciones: que la subida quede por debajo de la de los salarios, se hagan más edificios y se apruebe la nueva ley para el sector

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Oviedo

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:14

Caso real: una maestra acaba de obtener plaza en Benia de Onís, pero al acudir a buscar dónde vivir, tropieza con una realidad. «Casi todas ... las viviendas las reservan a alojamiento turístico, no quieren alquiler de temporada porque ganan más con los fines de semana y vacaciones», lamenta. El problema se repite en buena parte de los concejos de Asturias, y para hacerle frente el Gobierno autonómico está por un lado endureciendo las condiciones a los alojamientos turísticos y por el otro hace una apuesta por la vivienda pública de tal calibre que, celebra, estaría poniendo al sector al límite. «Lo que nos dicen los constructores es que no hay andamios ya en Asturias, que tienen que ir a buscarlos a Cantabria y León por el impulso que estamos haciendo», aseguró hoy Ovidio Zapico, líder de IU-Convocatoria y consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda.

