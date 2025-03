Vox Asturias resiste, por ahora, a la crisis territorial del partido

Vox Asturias resiste, por ahora, a la crisis territorial que sufre el partido desde hace ya algún tiempo y que está dejando en una situación ... delicada a la formación liderada por Santiago Abascal. La reciente dimisión de la diputada autonómica de Navarra Maite Nosti, dejando a Vox sin grupo parlamentario en la comunidad foral, no es más que el último de un largo rosario de abandonos por discrepancias con la dirección nacional entre las que se incluyen las bajas de destacados miembros del partido como Juan García-Gallardo, quien fuera líder del partido en Castilla y León; Macarena Olona, en Andalucía; Rocío Monasterio, en Madrid, o el propio Iván Espinosa de los Monteros, uno de los fundadores de la formación.

Romper con el PP

Las tensiones con la cúpula nacional se extienden por estos y otros muchos territorios, como Baleares, donde varios diputados se declararon en rebeldía; o en Cantabria, con fuerte división interna y varios diputados suspendidos de militancia. Mención aparte merecen las consecuencias políticas que tuvo la decisión de Santiago Abascal de romper con el PP en Castilla y León, Valencia, Aragón, Murcia y Extremadura. Una polémica decisión que generó un goteo de dimisiones como la del ya citado Juan García-Gallardo, mientras otros optaron por continuar en sus respectivos gobiernos, pero dejando Vox, como el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de Extremadura o el consejero de Cultura de Castilla y León.

En Vox Asturias, con José María Figaredo a la cabeza, actual secretario general de Vox en el Congreso y por lo tanto fiel a las órdenes que llegan desde Madrid, existe en esta legislatura cierta calma, aunque no exenta de fisuras internas a nivel municipal. En Gijón, el concejal Oliver Suárez dejó el partido y mantuvo su acta como no adscrito apenas una semana después de que la alcaldesa, Carmen Moriyón, de Foro, rompiese el pacto de gobierno con su formación por los planes anunciados por la hasta entonces compañera de filas de Suárez, Sara Álvarez Rouco, respecto al Festival Internacional de Cine de Xixón. En Oviedo, por su parte, la edil Elena Figaredo —prima de José María Figaredo— decidió abandonar el grupo municipal e integrarse en el de los no adscritos. Mientras que, en Villaviciosa, dejó el partido Marta Sanz, su única concejal, quien quedó en la corporación como edil no adscrita dejando en este caso a Vox sin representación municipal por desavenencias con la dirección autonómica.