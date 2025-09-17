El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Maestras de la Escuela de Educación Infantil de Las Mestas, en Gijón. E. C.
Educación en Asturias

Profesores asturianos descontentos con el acuerdo educativo vuelven a sacar las camisetas negras

Recuperan el símbolo de las protestas y se organizan en asociación como Senda Docente

Olga Esteban

Olga Esteban

Gijón

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:48

«Que no os engañe el silencio. Bajo la tierra, en la calma, sigue latiendo la fuerza de la escuela pública. En septiembre volveremos. Con ... más voz. Con más unión. Porque nada ha cambiado y todo sigue pendiente». Este mensaje fue publicado el 1 de agosto en uno de los perfiles de redes sociales que los docentes asturianos habían creado en el tramo final del curso, en plenas movilizaciones históricas que acabaron con una huelga sin precedentes. Había habido acuerdo con casi todos los sindicatos (todos, excepto CSIF), pero muchos maestros y profesores se habían mostrado disconformes. Consideraban el pacto casi una «tomadura de pelo» y absolutamente insuficiente. Así que prometieron que volverían. Y lo han hecho.

