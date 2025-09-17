Profesores asturianos descontentos con el acuerdo educativo vuelven a sacar las camisetas negras

«Que no os engañe el silencio. Bajo la tierra, en la calma, sigue latiendo la fuerza de la escuela pública. En septiembre volveremos. Con ... más voz. Con más unión. Porque nada ha cambiado y todo sigue pendiente». Este mensaje fue publicado el 1 de agosto en uno de los perfiles de redes sociales que los docentes asturianos habían creado en el tramo final del curso, en plenas movilizaciones históricas que acabaron con una huelga sin precedentes. Había habido acuerdo con casi todos los sindicatos (todos, excepto CSIF), pero muchos maestros y profesores se habían mostrado disconformes. Consideraban el pacto casi una «tomadura de pelo» y absolutamente insuficiente. Así que prometieron que volverían. Y lo han hecho.

Las camisetas negras, que se convirtieron en el símbolo de la protesta docente asturiana, han vuelto a las aulas. Al menos lo harán un día a la semana. Algunos la llevaron el martes pasado, primer día de clase. Y la idea es 'instaurar' los miércoles como día simbólico de protesta. En muchos centros, los claustros volvieron a reunirse en la entrada unos minutos antes del comienzo de las clases, como hicieran ya en el mes de mayo, para hacer constar que su lucha sigue. Todos con la camiseta negra.

Pero no solo eso, sino que ese movimiento que hasta ahora se alimentaba en redes sociales y grupos de Telegram ahora ha dado un paso al frente y se ha constituido en asociación. Ayer tuvo lugar la primera reunión general. Su mensaje es claro: «Después de la huelga educativa no estamos mejor. De hecho... estamos incluso peor. Prometieron recursos, pero no llegaron. Las bajas siguen sin cubrirse a tiempo. Las ratios no bajaron. Los apoyos a la diversidad son insuficientes o inexistentes. La carga burocrática es la misma o más. Y seguimos siendo el profesorado peor pagado del país».

1 /

«Luchamos por una revolución que nos permita cambiar la estructura y organización educativa del Principado de Asturias», defienden.

Con todas esas bases, nace Senda Docente. Lo hace, dicen, fruto del «desencanto generalizado entre el profesorado asturiano con la gestión llevada a cabo por los sindicatos de la huelga convocada a finales del curso pasado». Ese desencanto les ha llevado a «organizarnos para conseguir que los objetivos reales nacidos del profesorado sean escuchados y atendidos».

La organización ha llevado dos caminos. Por un lado, una parte del movimiento docente ha pasado a formar parte del sindicato USIPA, que hasta ahora no tenía representación en el sector educativo, «para tener una representación sindical directa en las mesas de negociación con la Administración». Por otro lado se constituye Senda Docente, «asociación independiente y asamblearia que dé voz y defienda los derechos de todas las comunidades educativas asturianas». Hoy mismo han acabado de redactar los estatutos.

Entre sus fines principales se recogen «la mejora de las condiciones laborales del profesorado y la exigencia de una gestión que garantice que los centros públicos y el alumnado reciban los recursos que necesitan». Piden una «revisión de la gestión administrativa y de los recursos necesarios para ello», así como las mejoras de las condiciones laborales del profesorado.

Senda Docente estará abierta a todos los docentes asturianos de centros públicos no universitarios «con el objetivo de buscar una amplia representatividad que permita legitimar y coordinar las acciones colectivas que se consideren oportunas en el futuro».