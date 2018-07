San Agustín no tendrá finalmente 'caballitos' por problemas burocráticos Ana Hevia muestra el cartel de San Agustín 2018. / MARIETA Solo dos feriantes cumplen los requisitos impuestos por el Ayuntamiento, que no habilitará ningún otro terreno para ellos CRISTINADEL RÍO AVILÉS. Martes, 17 julio 2018, 01:03

Habrá música, habrá casetas gastronómicas, fuegos artificiales y mercadillo medieval, pero no habrá caballitos. Por segundo año consecutivo, las fiestas de San Agustín no tendrán atracciones feriales. Lo que hasta ahora podía ser una novedad parece haberse convertido en la tónica. No hay caballitos, con excepción de una o dos atracciones instaladas al calor de certámenes como el Campeonato Nacional de Food Trucks, desde la Semana Santa de 2017. Es decir, en agosto se cumplirá casi año y medio sin caballitos en la ciudad. Al parecer, las exigencias legales y administrativas son tales que en esta última convocatoria solo dos empresarios han presentado bien y a tiempo toda la documentación requerida. El resto, un mínimo de diez, han recibido una carta en su domicilio comunicando el incumplimiento o la no inclusión de algún papel.

El análisis de la situación, es decir, del año y cuatro meses que a día de hoy ha transcurrido desde el primer desencuentro entre el Consistorio y los feriantes, lleva a pensar al colectivo que «nos quieren echar». «No tenemos problema en ningún lugar de España, salvo aquí. Presentamos nuestros papeles de autónomos, seguro de responsabilidad civil y todo aquello que nos piden, pero siempre falta algo» y aunque puedan admitir que, efectivamente, se han olvidado de presentar algún documentos «nos lo notifican por carta cuando nosotros estamos 'feriando', hay gente que todavía no ha pasado por su casa y recogido la notificación del buzón». Así las cosas, el sentimiento entre el colectivo es de desánimo y desinterés. Tiran definitivamente la toalla.

Según explica alguno de los afectados, la concejala de Festejos, Ana Hevia, indicó que no podían cerrar el aparcamiento del Quirinal solo para las dos atracciones que han cumplido todos los requisitos, pero tampoco se mostró favorable a buscar otro emplazamiento para esos dos feriantes. «Nos tiene cruzados. Nos reunimos con ella el año pasado, nos dice una cosa y luego hace otra. Parece que se está riendo de nosotros», asevera uno de ellos.

Ninguno puede demostrar ni acusar a Ana Hevia directamente de boicot porque no tienen pruebas de nada, pero algunos indicios les llevan a extraer sus propias conclusiones. «Si en ese departamento de Festejos hay una persona que monta otro festival, ¿qué interés va a tener en que nosotros estemos en otra parte de la ciudad pudiendo hacerle competencia?», lanza uno de ellos. «Yo vengo de la Semana Negra y voy a montar en las fiestas del barrio de El Nodo este fin de semana y es el Ayuntamiento, el mismo que no me permite hacerlo en San Agustín, el que me ha dado permiso. En las primeras solo tenemos que presentar el informe de un ingeniero acerca de la seguridad de la atracción, el seguro de la misma y justificar nuestra condición de autónomos, para las fiestas en el centro de Avilés nos piden cosas que no sabemos ni lo que son», añade otro.

«Yo voy a León y a Valencia, entre otros lugares, y en ninguna ciudad nos ocurre lo que aquí. Este año tampoco sale Versalles. Dicen que los vecinos protestan, pero los vecinos protestan en todos los lados y se ponen las atracciones igual», insiste un tercero.

Desencuentros desde 2017

El primer desencuentro entre feriantes y Ayuntamiento se produjo a principios de 2017, con las fiestas de Semana Santa y El Bollo en perspectiva. Los motivos aducidos fueron múltiples. Tanto por la ubicación como por el número mínimo de atracciones exigido para instalarse así como por los papeles requeridos. En todo este tiempo, las partes se han acusado mutuamente de incumplir los requisitos o el compromiso alcanzado en una reunión. Con la situación así de enconada, «solo nos queda esperar a que cambie el gobierno», afirma uno de los feriantes.