Peregrinos descansando en el albergue Pedro Solís

El albergue de peregrinos de Avilés se trasladará al edificio Fuero mientras duren las obras

El Ayuntamiento de Avilés adjudica los trabajos de mejora energética del Pedro Solís por 338.000 euros

LVA

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:20

El albergue de peregrinos de Avilés se trasladará de manera temporal al edificio Fuero mientras duren las obras de rehabilitación energética que el Ayuntamiento acaba de adjudicar por 338.500 euros. Al contrato se presentaron dos empresas, de las que ha resultado seleccionada Asaturimagen, que está pendiente de la adjudicación formal y de acordar con el Ayuntamiento una fecha para iniciar los trabajos.

La obra supondrá una mejora de las fachadas, los sistemas y los equipos de calefacción y climatización, e incluye además la instalación de paneles fotovoltaicos para la producción de energía eleéctrica.

«En la actualidad el edificio cuenta con emisores eléctricos para calefacción, termo acumuladores eléctricos altamente ineficientes para agua caliente, ventilación insuficiente y carece de climatización en verano», señala el consistorio, que explica que ahora «se adoptará una climatización basada en la producción de calor y frío para los espacios habitables mediante techo radiante».

Además, se dotará al albergue de una iluminación led y se implantará un sistema de recarga de bicicletas eléctricas «para promover la movilidad eficiente», se mejorará el sistema eléctrico y también la habitabilidad de los espacios.

Las obras se prolongarán durante cuatro meses, durante los cuales los peregrinos pernoctarán en el edificio Fuero. Se prevé que estos coincidan con la temporada de menor afluencia de romeros.

