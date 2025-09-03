Alejandro L. Jambrina Avilés Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:32 | Actualizado 18:58h. Compartir

Las despedidas son igual de tristes en todas las culturas. Por eso este miércoles los 97 niños y niñas saharauis que han pasado el verano en Asturias dentro del programa de Vacaciones en Paz no pudieron contener las lágrimas cuando se despidieron de sus familias de acogida hasta el próximo verano. Todos ellos se dieron cita en el Complejo Deportivo Avilés, el lugar elegido para partir hacia el aeropuerto antes de coger los aviones que los llevarán de regreso a los campos de refugiados de la provincia de Tinduf, en Argelia.

Fue un momento emotivo, pero también muy complejo en cuanto a la logística. Controlar a un centenar de niños nunca es fácil y tampoco lo es empaquetar y facturar las toneladas de equipaje que sus familias de acogida les envían su país una vez terminadas las vacaciones de verano.

«Cada familia puede mandarles un máximo de 25 kilos de equipaje. La mayoría aprovechan para meterles material escolar, algunos juguetes o comida y ropa de invierno que allí es más difícil de conseguir», explicaba paula Bernardo, una de las coordinadoras del programa Vacaciones en Paz que se desarrolla en Asturias.

El vuelo hacia el Sahara salió a las diez de la noche del miércoles, pero desde las cuatro de la tarde los niños y sus familias de acogida ya estaban en Avilés para realizar todos los trámites y despedirse adecuadamente.

Es el caso de Enenbuha, de 10 años, que este verano lo pasó en Avilés con Encarna Fernández. Aunque realmente en la villa estuvieron poco porque aprovecharon cada minuto de las vacaciones al máximo. «Fuimos a varios zoos, también a la montaña y mucho a la playa y a la piscina, donde además este verano aprendió a nadar», explicaba esta avilesina. «Menos montar a caballo, que lo dejamos para el próximo año, nos ha dado tiempo a hacer de todo», reconocía la pequeña con algo de tristeza por marcharse.

La que no estuvo tan triste fue Raquia porque estuvo acompañada en todo momento de Fity, un galgo que no se separó de la pequeña. «Me lo voy a llevar en el avión, se viene conmigo», reconocía con esperanza y nadie en su familia de acogida se atrevió a quitarle la razón en un día en el que las emociones estaban a flor de piel.

En el acto de despedida estuvo presente el concejal de Coopreración Internacional del Ayuntamiento de Avilés, Agustín Medina, que puso en valor una iniciativa tan arraigada en Asturias como lo es el programa de vacaciones en Paz. «Para nosotros es algo muy importante porque se trata de estrechar lazos con el pueblo saharaui y de darle la oportunidad a todos estos niños de salir de los campos de refugiados durante unas semanas», explicaba el concejal.

Al final de la tarde los pequeños se marcharon y sus familias de acogida se quedaron en tierra con pena, pero sabiendo que entre el Sahara y Asturias ya hay un lazo irrompible.