Avilés pone el broche a unas fiestas de San Agustín sobresalientes Hosteleros, feriantes y artesanos valoran la afluencia de público y la disposición de las actividades aunque reconocen que «siempre hay cosas a mejorar»

Lucía López Pérez Castrillón Jueves, 28 de agosto 2025, 23:56

Si algo tienen las fiestas de San Agustín es que pueden vivirse de muchas maneras, aunque esta edición ha encontrado un punto en común: la buena nota con la que hosteleros, feriantes, vecinos y artesanos cierran la semana grande de Avilés.

El último día de fiestas sirvió para apurar las horas antes de que los bares, las atracciones y los puestos del mercado Franco de Alcabala bajasen la persiana y para hacer balance de siete días intensos de música y actividades.

En La Exposición, la charanga El Feclechu animaba la hora del vermut con éxitos del pop de ayer y hoy y con las terrazas llenas hasta la bandera. «Ha sido espectacular. Hemos tenido gente todos los días y ha sido increíble la colaboración de todo el mundo. Hemos tenido un ambiente divino, con la gente súper animada», explicaba Salomé Rodríguez, del Grupo Deportivo Bosco, en su «primera experiencia de noches» que espera repetir el próximo año.

La misma sensación la compartía Saray Marcos, del bar 3 Caños, quien señalaba que «a la gente le han gustado más las orquestas de este año y la 'Holy party' atrajo a mucha gente», algo que repercutió en la afluencia de público y en sus ventas.

Por su parte, José Luis Alonso, de La Leyenda, lamenta que el miércoles la noche estuviera pasada por agua y que esto llevara al retraso de la verbena y del concierto de Carlos Baute, aunque celebra que «ha ido mejor que el año pasado». Mientras, Thalía Villanueva, del Bombé, destaca que «no sé que ha pasado este año que hay el triple de gente. Hubo más ventas que el año pasado y el sábado se dobló».

No obstante, siempre hay algo que mejorar y los chiringuitos que colaboran con la UCAYC concuerdan en que la reducción del horario ha supuesto un bache. «Entendemos a los vecinos pero creemos que podía ser el mismo que las terrazas, que cierran a la 1.30 horas. Los chiringuitos tenemos que cerrar a las doce y cuando acaba la orquesta hay gente a la que le apetece quedarse tomando algo», señala Rodríguez.

Junto a esta petición, también proponen mantener la terraza durante las actuaciones musicales y la vuelta de la carpa para asegurar el público en caso de lluvia.

Pero los chiringuitos no son los únicos con un buen sabor de boca de estas fiestas. María José Rodríguez, del café Viena, destaca que «hemos visto mucha gente» aunque «el consumo es similar al del año pasado» y señala como punto a favor que «me gustó que estuvo todo muy repartido, hizo que la gente se moviera más».

Otros, como Rosana García del bar La Morena, en la calle Sol, han echado de menos una oferta musical en la plaza de España. «Falló un poco no tener nada de música en el ayuntamiento, pero en general ha ido muy bien». Para Mario Fernández, del Café de Mario, en cambio, no se trata de más oferta musical sino de «dar más calidad».

Otros protagonistas en estas fiestas han sido los feriantes. En la atracciones de la plaza de Pedro Menéndez apenas cabía un alfiler este jueves por la mañana, algo que se ha venido sucediendo durante estos días. Adrián Gutiérrez señalaba que «han sido unas fiestas muy guapas. Mejor que ningún año. Hemos estado muy a gusto aquí».

No comparten tanto esto en Las Meanas donde consideran que la medida de meter algunas atracciones en el Suárez Puerta ha sido contraproducente ya que, como señala Javier, «por la mañana no podemos entrar por los entrenamientos. Nos quita público y visibilidad». Ricardo Cazador considera que «tenía que estar todo en conjunto, más pegado. La gente se anima, pero lo veo un poco desordenado».

En el mercado Franco de Alcabala, los artesanos celebraban la acogida del público y la disposición aunque con matices. «Esta nueva calle está muy bien, pero el problema es el tráfico que hay», dicen Sara y Luis, que piden más baños ya que «estamos aquí doce horas y apenas hay»

Aunque la lluvia del día grande empañó un poco los puestos, Vanesa Moreno de Jawara Joyería asegura que el año que viene repetirá tras la buena acogida de este. Como ella, Azucena Castro de Jabón del Zorro y el resto del engranaje que ha hecho posible unas fiestas para el recuerdo que este jueves cerraron con broche de oro.