Avilés plantea congelar todos los impuestos municipales y subir las tarifas de aparcamiento en 2026 La propuesta del equipo de Gobierno sobre las Ordenanzas Fiscales también plantea crear un Bono Joven con el 25% de descuento en las actividades deportivas

Alejandro L. Jambrina Avilés Viernes, 10 de octubre 2025, 06:33 Comenta Compartir

La propuesta del Gobierno municipal sobre las Ordenanzas Fiscales que se aplicarán el próximo año en Avilés se estructura en torno a una congelación de todos los impuestos municipales, la ampliación de las bonificaciones en actividades deportivas y culturales y un ligero aumento en las tarifas de los aparcamientos municipales y el servicio de la ORA. Se trata no en vano de una propuesta continuista, en la línea de lo que el PSOE venía aplicando los últimos años, pero con un esfuerzo por incluir algunas propuestas que seduzcan a Izquierda Unida y Podemos para contar con el apoyo de ambas formaciones en un Pleno extraordinario que se celebrará el próximo 31 de octubre y en el que se someterá a aprobación la propuesta de ordenanzas fiscales para 2026.

En este sentido, se propone la congelación de todos los impuestos municipales, incluyendo IBI, viñeta, plusvalía, IAE e ICIO. De la misma manera, se congela la tasa de basuras aunque se tendrán que actualizar las tarifas de agua y alcantarillado en referencia al IPC de agosto del 2,7%.

En lo que sí habrá modificaciones es en la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA). El precio del minuto durante la primera hora se mantiene sin variación, pero a partir de la primera hora de estacionamiento, el precio del minuto sube en 1 céntimo, con lo que una hora de estacionamiento costará 60 céntimos más que hasta la fecha. La tarifa de anulación de denuncia también se incrementa y pasará de 3,35 a 6 euros.

También habrá modificaciones en las tarifas que se aplican en los aparcamientos de la plaza de España y La Exposición. Se actualizarán el precio por minuto, el precio máximo diario y el precio de horario nocturno un 2,5%, en consonancia con las previsiones de IPC para 2025.

Se actualiza asimismo el precio para los abonados un 5% como consecuencia del incremento de los costes de personal y de mantenimiento de las instalaciones. En el caso del aparcamiento de La Exposición este incremento solo se aplicará a los estacionamientos ubicados en el sótano -1.

Por otra parte se asegura en la propuesta del Gobierno municipal la congelación de precios en el aparcamiento de la calle Cuba y la continuidad de la gratuidad de 2 horas por compras en el comercio local adherido.

En lo que tiene que ver con tasas que se incrementan cabe destacar también la actualización en un 30% de las tasas por retirada de vehículos de la vía pública. Así, por ejemplo, el depósito y guarda de un turismo durante la jornada siguiente a la de su recogida pasa de tener un coste de 25,14 euros, frente a la tasa anterior de 19,34 euros.

Bonificaciones en deportes

Por otra parte, el Gobierno avilesino hará un esfuerzo el próximo ejercicio por mejorar las bonificaciones en las actividades deportivas y culturales. Además, cabe destacar que se creará un nuevo Bono Joven con tarifas reducidas en el uso de las instalaciones deportivas. Se aplicará una reducción del 25% sobre el abono actual para los menores de 25 años.

También habrá una actualización para los clubes deportivos que podrán quedar exentos del pago del precio público por el uso de instalaciones deportivas gestionadas por la Fundación Deportiva Municipal siempre que tengan firmados convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Avilés. «Con estas medidas tratamos de llevar a cabo un modelo de gestión pública que combina prudencia económica y accesibilidad de los servicios para toda la ciudadanía, asegurando que nuestra ciudad siga siendo un lugar óptimo donde hacer vida, trabajar y disfrutar de la cultura y el deporte para todos los vecinos», concluye la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, sobre la propuesta.