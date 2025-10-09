PSOE y Podemos negocian en Avilés abaratar el bono joven para las instalaciones deportivas
Ambas formaciones acercan posturas de cara a la negociación de las ordenanzas fiscales que se votarán en un Pleno extraordinario el próximo 31 de octubre
Avilés
Jueves, 9 de octubre 2025, 07:15
El gobierno de Avilés espera aprobar las ordenanzas fiscales para el próximo año en un Pleno extraordinario que se celebrará el próximo 31 ... de octubre. Parece lógico que el PSOE alcanzará un acuerdo con sus socios de gobierno de Izquierda Unida, pero fuentes del gobierno aseguran que desde ayer hay acercamientos con Podemos respecto a varias modificaciones que tienen que ver fundamentalmente con el área de deportes y la reducción de algunas tasas.
La propuesta tiene que ver con reducir el precio del abono joven que utilizan los jóvenes para acceder a las instalaciones deportivas municipales, principalmente piscinas y gimnasios. También se baraja aprobar que los clubes deportivos de la ciudad estén exentos de pagar por el uso de las instalaciones deportivas municipales.
Según ha podido saber este periódico, las propuestas están encima de la mesa de Podemos y son del agrado de la formación, sin embargo aún se tienen que concretar y decidir en asamblea su se aceptan, aunque parece que hay entendimiento sobre una propuesta que ya se había debatido anteriormente.
El plan del PSOE pasa por aprobar las ordenanzas fiscales para el próximo año en un Pleno extraordinario que se celebrará el próximo 31 de octubre. Más complicado será llegar a acuerdos con Partido Popular y Vox, que por lo pronto se han manifestado contrarios a cualquier subida de tasas y precios públicos, como las que se dan por seguras del agua o las fundaciones.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión