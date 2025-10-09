El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Trump anuncia un acuerdo entre Israel y Hamás para un alto el fuego y liberar a los rehenes
La concejala de Hacienda de Avilés, Raquel Ruiz (PSOE), en una votación junto al portavoz de Podemos, David García. LVA

PSOE y Podemos negocian en Avilés abaratar el bono joven para las instalaciones deportivas

Ambas formaciones acercan posturas de cara a la negociación de las ordenanzas fiscales que se votarán en un Pleno extraordinario el próximo 31 de octubre

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:15

Comenta

El gobierno de Avilés espera aprobar las ordenanzas fiscales para el próximo año en un Pleno extraordinario que se celebrará el próximo 31 ... de octubre. Parece lógico que el PSOE alcanzará un acuerdo con sus socios de gobierno de Izquierda Unida, pero fuentes del gobierno aseguran que desde ayer hay acercamientos con Podemos respecto a varias modificaciones que tienen que ver fundamentalmente con el área de deportes y la reducción de algunas tasas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  2. 2 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  3. 3 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  4. 4

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  5. 5 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  6. 6 Fallece un motorista británico al chocar contra un camión en Cangas de Onís
  7. 7 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  8. 8 ¿Cuáles son los vuelos que Ryanair dejará de operar en Asturias?
  9. 9 El conductor pillado a 237 kilómetros por hora en la A-8 batió el desafortunado récord de velocidad máxima registrada en Asturias
  10. 10

    Quintes se movilizará contra la okupación en Granderroble

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio PSOE y Podemos negocian en Avilés abaratar el bono joven para las instalaciones deportivas

PSOE y Podemos negocian en Avilés abaratar el bono joven para las instalaciones deportivas