PSOE y Podemos negocian en Avilés abaratar el bono joven para las instalaciones deportivas

El gobierno de Avilés espera aprobar las ordenanzas fiscales para el próximo año en un Pleno extraordinario que se celebrará el próximo 31 ... de octubre. Parece lógico que el PSOE alcanzará un acuerdo con sus socios de gobierno de Izquierda Unida, pero fuentes del gobierno aseguran que desde ayer hay acercamientos con Podemos respecto a varias modificaciones que tienen que ver fundamentalmente con el área de deportes y la reducción de algunas tasas.

La propuesta tiene que ver con reducir el precio del abono joven que utilizan los jóvenes para acceder a las instalaciones deportivas municipales, principalmente piscinas y gimnasios. También se baraja aprobar que los clubes deportivos de la ciudad estén exentos de pagar por el uso de las instalaciones deportivas municipales.

Según ha podido saber este periódico, las propuestas están encima de la mesa de Podemos y son del agrado de la formación, sin embargo aún se tienen que concretar y decidir en asamblea su se aceptan, aunque parece que hay entendimiento sobre una propuesta que ya se había debatido anteriormente.

El plan del PSOE pasa por aprobar las ordenanzas fiscales para el próximo año en un Pleno extraordinario que se celebrará el próximo 31 de octubre. Más complicado será llegar a acuerdos con Partido Popular y Vox, que por lo pronto se han manifestado contrarios a cualquier subida de tasas y precios públicos, como las que se dan por seguras del agua o las fundaciones.