Avilés trata de recuperar la normalidad tras las inundaciones Los negocios de las zonas afectadas se afanan en tareas de limpieza con algunas pérdidas de material

LVA Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:24 | Actualizado 13:16h. Comenta Compartir

Avilés amaneció esta mañana bajo los efectos de la tromba de agua que anegó anoche muchas zonas de la ciudad, inundando garajes, bajos comerciales destrozando incluso el asfalto en algunos puntos, como fue el caso del inicio de Eduardo Carreño, donde reventó una tubería. Fue esa zona de José Cueto una de las más afectadas, aunque los operarios comenzaron ya a trabajar esta mañana para su reparación.

Los negocios de Llano Ponte ya están acostumbrados a sufrir problemas con el agua, aunque hacía ya tiempo que no vivían una situación semejante. No lo están tanto los de Las Meanas, donde hacía años que no se registraban estos niveles. Así, esta mañana algunos de ellos se veían imposibilitados para abrir sus puertas al público y se dedicaban a realizar tareas de limpieza, preocupados por haber perdido algo de material y por los efectos que el agua podría tener sobre los suelos de tarima.

Los problemas comenzaron a vivirse pasadas las nueve de la noche, y fueron incrementándose según pasaban los minutos, por lo que sobre las diez se constituyó un puesto de mando en las dependencias de la Policía Local con los concejales Manuel Campa, de Desarrollo Urbano y Económico, y Pelayo García, de Servicios Urbanos.

Para entonces estaban inundadas Conde de Guadalhorce, las avenidas de Lugo y Los Telares, El Reblinco, José Cueto, Severo Ochoa, Fernando Morán, Pruneda o Rivero entre otras calles. Al otro lado de la ría, los bomberos tuvieron que intervenir en el aparcamiento del Niemeyer, donde estaba entrando gran cantidad de agua.

Ampliar

Los agentes de la Policía Local doblaron turno, y efectivos de Urbaser y Aguas de Avilés también tuvieron que intensificar sus labores, que siguen en estos momentos para terminar de recuperar la normalidad.

Temas

Avilés